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【烏克蘭戰爭】澤連斯基拒放棄任何城市 和談讓步需公投

環球政治 10:51 2022/03/22

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烏克蘭多個城市已被俄羅斯軍隊包圍或轟炸多日，烏克蘭總統澤連斯基表明，不會接受任何俄方最後通牒，不會將任何城市拱手相讓。澤連斯基亦表明，與俄羅斯的和談或需由全民公投表決，決定是否接受在安全問題上有有所讓步。

【烏克蘭戰爭】俄軍空襲基輔 媽媽肉軀護6周大愛女 【下一頁】

【烏克蘭戰爭】俄炮轟基輔購物中心最少8死 巡航導彈擊烏軍事設施 【下一頁】

澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）周一（21日）表示，政府不會放棄被包圍的南部重鎮馬里烏波爾（Mariupoll），亦同樣不會放棄首都基輔（Kyiv）及第二大城市哈爾科夫（Kharkiv）。澤連斯基表明，烏方有自己的最後通牒，呼籲俄方跟從，然後結束戰爭。

另外，澤連斯基稱與俄的和平協議可能需要全民公投表決，讓人民決定接受政府在安全問題妥協或讓步。澤連斯基表示，民眾需在為國家安全問題發聲，以及為此負責，有關決定將左右與俄和談。

烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）強調，任何遭受俄軍攻擊或包括的城市絕對不會投降，惟她亦承認，有關城市的情況十分艱難。烏克蘭防長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）讚揚馬里烏波爾守軍有「超人勇氣」，挽救數以萬人性命。

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責任編輯：吳漢培

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