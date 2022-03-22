【職場熱話】輕鬆無前途 VS 辛苦有回報 港男感迷惘不知如何選擇

普遍人選擇工種時都希望閒日上班假日放假，可以陪朋友家人或自己休息，但若然薪金高前途又好但要輪更制，你會考慮嗎？近日有網民在「Dcard」討論區發文指一份工輕鬆無前途，另一份有前途但要輪更犧牲不少假日時間，因而不知應選那份才好。

樓主指有兩份工可以選擇。第一份就薪金較低，一至五上班，做事相對輕鬆又不用加班，但基本不能想升職。第二份就薪金較高，比第一份高接近50%，五日都輪更制，有時更要在紅日或假日上班，相對較忙但更有前途，他繼而想知網民會如何選擇。

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有網民認為「趁年輕我會選擇第二份，人工高再轉工才會有前途。50%轉多4-5次工都未必有，提高自己未來議價能力，兩三年後才Work Life Balance」、「本身無父幹，選擇第二份為生活無辦法。其實輪更不會無社交，除非是每個星取六日都要上班。就算不看人工，第二份有前途都吸引。除非你個人喜歡安穩，完全不介意身邊同齡人超越你」。

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亦有網民指「找一份平日上班但無所事事又能升職的」、「輪更生理時鐘會亂掉，很容易挨壞和要犧牲社交和家庭時間，當所有人放假只有你一個要上班」。

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責任編輯：陸盈希