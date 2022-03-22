【新股IPO】華新水泥以介紹形式香港上市　預計3月28日掛牌

▲ 華新水泥以介紹形式香港上市 預計3月38日掛牌

華新水泥 （06655） 以介紹形式來港上市。華新水泥指，已向香港聯交所上市委員會申請批准公司境外上市外資股上市及買賣，即約7.3億股H股。上市完成後，所有已發行B股將轉換為H股，而H股將於主板上市。華新水泥預期H股會於3月28日掛牌，一手為100股。獨家保薦人為申萬宏源香港。

華新水泥（滬：600801） 已在上交所上市。由於H股以介紹方式上市，上市將不會涉及發行或出售H股。於香港開立帳戶的華新水泥B股公眾實益股東合共持有約1.44億股B股，佔公司已發行B股總數約19.64%及已發行股本總數約6.88%，已準備好於上市日期開始買賣H股。

華新水泥是一家綜合型建築材料企業，從事水泥、商品熟料、混凝土及骨料的生產與銷售以及經營環保、裝備製造、EPC工程及水泥基新型建築材料業務。目前我們生產的各類水泥產品主要以「華新堡壘」及「華新師傅」商標進行銷售。

截至2020年及2021年9月30日止9個月，經營收入為204.1億元人民幣及224.5億元人民幣；淨利潤為44.3億元人民幣及38.9億元人民幣。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

相關文章：【TME】騰訊音樂尋求通過介紹形式來港第二上市 不涉及額外集資

【新股IPO】蔚來介紹形式香港第二上市、不集資3月10日掛牌 續推新加坡上市（第二版）