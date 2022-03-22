【職場熱話】打工仔不甘一世做文員 對另尋出路感迷惘 嘆「職業生涯規劃很重要」

不論你是學生還是就業人士，規劃都很重要，因為會決定你往後的路，正所謂機會是留給有準備的人。近日就有網民在「Dcard」討論區發文指自己沒有任何計劃，做文員一段時間才發現不甘心做一輩子，又沒特別興趣因而感到迷惘。

樓主經歷：

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有網民認為「試多點不同職業就會找到自己有興趣工作，趁年輕別這麼快選擇安穩，以後成家立室就由不得你不選擇穩定的工作」、「考政府會悶，但至少不會被解僱，工作量合理或者很輕鬆，餓不死又適合不知道自己想怎樣的人。準時下班留點時間才慢慢探索興趣或進修，興趣是建立在能力之上」。

亦有網民指「不是文員但都沒什麼前途，想讀Master但不知道讀什麼，沒有一科有興趣，有興趣的又讀不起」、「其實我都想做文員，只是要養家，文員未必能負擔」、「我也是怕做得久會定形，不知道可以發展甚麼方向。想找其他工作但不知道適不適合自己，工資更有可能會少過現在一截」。

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責任編輯：陸盈希