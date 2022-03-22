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【蘋果動向】郭明錤：Apple Watch Series 3 將於今年第三季停產

科技 10:07 2022/03/22

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去年蘋果推出 WatchOS 7.5 時，Apple Watch Series 3已出現了存儲空間不足的問題。（Apple官網截圖）

蘋果Apple Watch Series 3 推出至今已近5年，雖然仍能支援最新推出的WatchOS 8系統，但由於硬件本身已經過時，很可能無法處理下一版本的WatchOS。有蘋果最強分析師之稱的天風國際分析師郭明錤預計，Apple Watch Series 3 將於今年第三季停產。

【智能手錶】超越蘋果？　韓媒爆料三星已成功開發體溫偵測功能

據外媒《Digital Trends》報道， 去年蘋果推出 WatchOS 7.5 時，Apple Watch Series 3已出現了存儲空間不足的問題。郭明錤認為，Apple Watch Series 3的硬件在運算能力上，可能已無法滿足即將推出的WatchOS 9需求。除硬件外，Apple Watch Series 3的設計也相對過時，它是最後一款在顯示屏幕周圍仍採用大邊框的Apple Watch。

停產後仍能使用Apple Fitness+

儘管Apple Watch Series 3即將停產，但用戶可能仍能在一段時間內使用Apple Fitness+，因為該公司確保用戶可以利用入門級智能手錶來享受其健身服務。

【蘋果健康研究】藉Apple Watch及iPhone收集數據　揭多囊卵巢綜合症影響

另外，市場也預計Apple Watch Series 8將增加一個體溫傳感器，有望實現更多健康和健身追蹤的功能。

蘋果最新5G手機iPhone SE（第三代）正式開賣，被譽為「小野獸」的新iPhone SE到底有哪些強勁功能？本報記者就搶先上手試玩！

責任編輯：陳卓賢

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