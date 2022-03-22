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【手遊股】中手游延遲至6月前公布業績　指受中國疫情及深圳封區所影響

股市 09:12 2022/03/22

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【手遊股】中手游延遲公布業績　指受中國疫情及深圳封區所影響

中手游 （00302） 表示因中國疫情期間的旅遊及其他限制，及受深圳封區所影響，故要延遲公布業績。同時又公布更換原有安永核數師，轉為香港立信德豪會計師事務所。

中手游指，由於近期中國疫情期間的旅遊及其他限制，尤其是近期公司總部所在地深圳的封鎖，以及出現疫情造成安排實地考察、面對面訪談及提供公司核數師要求的必要財務資料的實際困難，公司的報告及審核流程受到不利影響，公司無法根據上市規則第13.49條於2022年3月31日或之前與其核數師達成協議公佈其2021年全年業績。

為股東及潛在投資者知悉公司的業務營運及財務狀況，公司將於2022年3月31日刊發初步未經審核2021年全年業績（已經公司審核委員會審閱，但尚未取得本公司核數師同意）連同2020年同期的經審核比較數字。

根據2021年全年業績審核工作的現況，公司更換安永會計師事務所，並委任香港立信德豪會計師事務所為新核數師，將能於不遲於2022年6月30日完成2021年全年業績的審核工作。

【石Sir一周前瞻及異動股】長和、國泰、騰訊、九置、新奧能源及阿里

 

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編輯:姚卓然

港股 疫情 中手遊（00302） 核數師 安永

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