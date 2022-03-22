【港股市況】恒指高開97點　阿里巴巴升逾3%　煤氣跌一成、東航跌逾5%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

聯儲局主席鮑威爾表示，當局準備好必要時加息半厘，美股下跌，至於港股今早高開近百點。恒生指數開報21319點，升97點。科指升0.6%，報4440點。煤氣 （00003） 跌10%；東航 （00670） 跌逾5%。阿里巴巴 （09988） 升逾3%；騰訊 （00700） 跌0.6%；美團 （03690） 升0.8%。

財經日誌：

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即市走勢：

【09：36】煤氣 （00003） 跌幅擴大至15%，破底低見9.86元。

【09：36】阿里巴巴 （09988） 開市後升逾4%，高見104.4元。

【09：22】恒生指數開報21319點，升97點。科指升0.6%，報4440點。煤氣 （00003） 跌10%；東航 （00670） 跌逾5%。阿里巴巴 （09988） 升逾3%；騰訊 （00700） 跌0.6%；美團 （03690） 升0.8%。

【業績│公用股】煤氣大挫一成 近13年首不派紅股、末期息維持23仙 CFO：保留資金以備所需（第二版）

【飛行事故】東航載132人波音737客機廣西失事 東航：仍在調查失事原因、明起暫停所有737-800飛機運行（第三版）

【09：16】【手遊股】中手游延遲至6月前公布業績 指受中國疫情及深圳封區所影響

【08：59】恒指黑期升約140點，報21331點；道指期貨跌89點，報34463點。

【08：56】【阿里巴巴9988】阿里巴巴回購加碼100億至250億美元 現已用92億、副CFO：現價未反映價值

【08：52】【內房危機】恒大物業去年有約134億元人民幣存款為第三方質押保證金 恒大、恒大物業、恒大汽車延遲公布業績並續停牌

【08：32】【新股IPO】力高健康生活2370今日起招股 入場費約2576元

【07：59】【TME】騰訊音樂尋求通過介紹形式來港第二上市 不涉及額外集資

【07：45】【業績】歌禮製藥去年虧損收窄4.9%至近2億元人民幣 不派息

【07：45】港股ADR收報21418點，升197點或0.9%。滙豐 （00005） ADR折合報51.7元，較港收市價高0.35元或0.7%。騰訊 （00700） ADR折合報378.29元，較港收市價高5.89元或1.6%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報100.53元，較港收市價高1.43元或1.4%。

更多港股ADR及中概股收市：

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【07：30】聯儲局主席鮑威爾表示，當局準備好必要時加息半厘，以確保通脹回復穩定，並重申疫情及俄烏戰爭帶來不確定性。鷹派言論曝光後，道指一度挫逾400點，美國債息抽升。道指收市跌201點，報34552點；標指跌1點，報4461點；納指跌55點或0.4%，報13838點。

即睇美股收市：

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責任編輯：梁浩碩