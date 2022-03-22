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【港股市況】恒指尾市升逾500點　阿里巴巴升一成領市、煤氣挫逾14%破底（不斷更新）

股市 15:39 2022/03/22

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港股市況不斷更新

港股今早高開97點，其後走勢反覆上升，恒生指數半日升239點，報21461點，成交636億元。科指升1.4%，報4477點。阿里巴巴 （09988） 升近5%；李寧 （02331） 升逾8%；煤氣 （00003） 逆市跌逾14%破底。

美股動態不斷更新，詳情請看：【下一頁】

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財經日誌：

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即市走勢：

【15：38】【新股IPO】法拉帝9638暫錄孖展538萬元、未足額　國際配售已獲足額認購

【15：35】阿里巴巴 （09988） 愈升愈有，最新升12%，高見111.2元；美團 （03690） 升逾6%，高見153.9元；騰訊 （00700） 升4%，高見389元。

【15：35】【小米1810】小米績前升半成　券商料上季小米手機出貨量及均價續升

【15：25】大市升幅擴大近600點。

【15：19】港股尾市升近550點，報21768點；科指升3.9%，報4589點。阿里巴巴 （09988） 升一成，高見109.7元

【15：08】【大行報告】大摩：互聯網監管迎轉捩點、科網股盈利下調周期將完結　首選四大科網股

【15：01】A股個別發展，上證升0.2%；深證跌0.5%；創業板指跌1.4%。

【14：47】【ETF】Global X新推恒指ESG、元宇宙主題等3款ETF　大市處周期末段毋礙ESG長期主題

【14：40】李寧 （02331） 最新升逾9%，高見68.2元。

【14：26】大市最新升約430點，報21652點，科指升2.9%，報4545點。

【14：01】【Reits】順豐房託首季出租率將升至97.3%　CEO：正與順豐洽商數個收購項目

【13：40】恒生指數午後升500點，阿里巴巴 （09988） 升近一成。

【13：33】騰訊 （00700） 最新轉升0.6%；美團 （03690） 升4%；阿里巴巴 （09988） 升逾8%，大市升415點，報21638點。科指升近3%，報4546點。

【13：28】阿里巴巴 （09988） 最新升逾7%，帶動大市午後升幅擴大至約325點，報21547點；科指升2.2%，報4513點。

【13：22】復星醫藥 （02196） 回吐幅度擴大至近8%，低見37.7元。

【13：22】阿里巴巴 （09988） 午後升幅擴大至近6%，高見105元。

【13：08】【業績｜地產股】嘉華國際去年溢利上升3%、末期息0.14元　公司：繼續審慎有序地於香港、珠三角及長三角地區尋求機遇

【13：07】中石油 （00857） 升近4%；中海油 （00883） 升逾4%；中石化 （00386） 升近2%。

【13：05】【業績│食品股】日清慶祝合味道50周年+港上市5周年末期息連特別息共派17.47仙　原材料漲4月起加價

【13：00】港股午後初段升約245點，報21467點；科指升1.5%，報4483點。

【業績｜體育用品股】安踏去年多賺近50%　末期息急增逾44%至68仙　股價半日升逾3%

【業績】中糧包裝去年多賺20%　全年派息減22%至25港仙

【業績｜醫藥股】石藥去年溢利升9%、末期息派10港仙　重磅藥「恩必普」銷售無增長

【業績｜內需】恒安國際全年少賺29%、削末期息至0.7元人幣　股息率達5.7厘、半日股價創12年低

【12：00】恒生指數半日升239點，報21461點，成交636億元。科指升1.4%，報4477點。阿里巴巴 （09988） 升近5%；李寧 （02331） 升逾8%；煤氣 （00003） 逆市跌逾14%破底。

【11：40】潤電 （00836） 升逾6%，高見15.64元；中國電力 （02380） 升逾5%，高見4.2元；潤電 （00916） 升逾3%，高見16.76元。

【11：36】大市升幅擴大至約250點，科指升1.5%。

【11：30】內地股市半日個別發展，上證升0.1%；深證跌0.4%；創業板指跌1.3%。

【10：56】【新股IPO】海螺環保587以介紹形式上市　3月30日掛牌

【10：45】李寧 （02331） 升幅擴大至逾7%，高見66.6元。

【10：37】大市最新升約170點，報21393點；科指升1%，報4462點。

【10：25】【禁飛令】港府4.1取消英美9國禁飛令　國泰航空4月復飛僅兩周一班、避觸發熔斷機制累客（附最新抵港航班資料）

【10：25】【新股IPO】華新水泥以介紹形式香港上市　預計3月38日掛牌

【10：14】【大戶增持】碧瑤綠色大升11%　David Webb舉牌增持至5.01%、帳面單日賺124萬元

【10：14】李寧 （02331） 股價升逾5%，高見65.7元。其他體育用品股亦向好，安踏 （02020） 升逾1%，特步 （01368） 升0.2%。

【10：07】市場預期儲局5月加息0.5厘的可能性大增，滙豐 （00005） 升近2%；渣打 （02888） 升逾2%。另外，恒生 （00011） 升0.6%；東亞 （00023） 升0.2%；中銀香港 （02388） 升逾1%。

【10：06】【新股IPO】瑞科生物2179已錄近2.2億孖展　超購近2倍

【10：03】【業績｜光伏股】福萊特玻璃大跌7%　去年淨利潤21.2億人幣、按年增長三成

【09：56】東岳 （00189） 績後逆市跌逾3%，低見9.57元。東岳去年股東應佔溢利20.75億元人民幣，按年增長1.7倍。

【業績】東岳集團去年多賺1.7倍　派末期息34港仙

【09：51】中石油 （00857） 升近4%；中海油 （00883） 升逾3%；中石化 （00386） 升近2%。油價升逾7%，紐約期油收報112.12美元，布蘭特期油收報115.62美元。

【09：48】港股開市後曾升逾200點，高見21471點，最新升勢回順，升幅收窄至70點，報21292點。

【09：45】復星醫藥 （02196） 股價回吐近6%，低見37.75元。

【09：43】【新股IPO】瑞爾集團6639首掛跌7%　一手蝕510元

【09：38】融創 （01918） 發盈警，股價逆市跌逾7%，低見5.28元。融創預期截至去年底止年度，公司擁有人應佔溢利較去年降約85%，核心淨利潤較去年降約50%。

【盈警｜內房股】融創中國料去年少賺85%　投資貝殼股票損手、集團銷售收入下跌累事

【09：36】煤氣 （00003） 跌幅擴大至15%，破底低見9.86元。

【09：36】阿里巴巴 （09988） 開市後升逾4%，高見104.4元。

【09：22】恒生指數開報21319點，升97點。科指升0.6%，報4440點。煤氣 （00003） 跌10%；東航 （00670） 跌逾5%。阿里巴巴 （09988） 升逾3%；騰訊 （00700） 跌0.6%；美團 （03690） 升0.8%。

【業績│公用股】煤氣大挫一成　近13年首不派紅股、末期息維持23仙　CFO：保留資金以備所需（第二版）

【飛行事故】東航載132人波音737客機廣西失事　東航：仍在調查失事原因、明起暫停所有737-800飛機運行（第三版）

【09：16】【手遊股】中手游延遲至6月前公布業績　指受中國疫情及深圳封區所影響

【08：59】恒指黑期升約140點，報21331點；道指期貨跌89點，報34463點。

【08：56】【阿里巴巴9988】阿里巴巴回購加碼100億至250億美元　現已用92億、副CFO：現價未反映價值

【08：52】【內房危機】恒大物業去年有約134億元人民幣存款為第三方質押保證金　恒大、恒大物業、恒大汽車延遲公布業績並續停牌

【08：32】【新股IPO】力高健康生活2370今日起招股　入場費約2576元

【07：59】【TME】騰訊音樂尋求通過介紹形式來港第二上市　不涉及額外集資

【07：45】【業績】歌禮製藥去年虧損收窄4.9%至近2億元人民幣　不派息

【07：45】港股ADR收報21418點，升197點或0.9%。滙豐 （00005） ADR折合報51.7元，較港收市價高0.35元或0.7%。騰訊 （00700） ADR折合報378.29元，較港收市價高5.89元或1.6%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報100.53元，較港收市價高1.43元或1.4%。

更多港股ADR及中概股收市：

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【07：30】聯儲局主席鮑威爾表示，當局準備好必要時加息半厘，以確保通脹回復穩定，並重申疫情及俄烏戰爭帶來不確定性。鷹派言論曝光後，道指一度挫逾400點，美國債息抽升。道指收市跌201點，報34552點；標指跌1點，報4461點；納指跌55點或0.4%，報13838點。

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港股上日市況，詳情請看：【下一頁】

責任編輯：梁浩碩

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