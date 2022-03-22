【恒大停牌】恒大物業自爆134億人幣存款被銀行強制執行　恒大同系3股延遲公布業績並續停牌

▲ 【內房危機】恒大物業去年有約134億元人民幣存款為第三方質押保證金 恒大、恒大物業、恒大汽車延遲公布業績並續停牌

恒大物業 （06666） 表示，在審核2021年年度財務報告過程中，發現公司有約為134億元人民幣的存款，為第三方提供的質押保證金，已被相關銀行強制執行。恒大物業將成立獨立調查委員會及安排委聘專家對該質押保證進行調查。

中國恒大 （03333） 、恒大物業、恒大汽車 （00708） 同時宣布延遲公布業績，並繼續停牌，直至另行通知。

另外，恒大表示，目前面臨的經營上和財務上的挑戰，尤其是債務壓力，公司風險化解委員會正在積極研究解決方案並與債權人進行溝通，建議增加聘請金杜律師事務所作為法律顧問，協助公司開展債務風險化解工作，跟進債權人訴求，依法公平處理債務問題。

恒大將在今晚9時召開投資者會議

與此同時， 恒大將在今晚9時召開投資者會議，惟主席許家印不參會。 中國恒大集團連同其財務顧問（中國國際金融公司、中銀國際亞洲有限公司、好利漢有限公司及金鐘港資本有限公司）將今日（22日）的晚上9時召開投資者電話會，參與會議的人員有中國恒大集團執行董事蕭紹恩、非執行董事梁森林以及風險管理委員會委員陳勇。

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編輯：姚卓然