▲ 【新股IPO】力高健康生活2370今日起招股 入場費約2576元

力高健康生活 （新上市編號：02370） 今日（22日）起至25日招股。由力高集團 （01622） 分拆的力高健康生活計劃發行5000萬股，一成於香港作公開發售，集資最多2.56億元，招股價介乎4.1元至5.1元，一手500股，入場費2575.7元，預計3月31日掛牌。

力高健康生活為江西省物業管理服務供應商，服務網絡涵蓋長江三角洲地區、大灣區、環渤海地區及華中地區等區域，收益主要來源於物業管理服務、非業主增值服務，以及社區增值服務。

截至2021年9月30日止9個月，收益2.6億元人民幣，增長62.5%，公司擁有人應佔溢利2226.6萬元人民幣，減少27.1%。截至去年9月底，在管建築面積約1510萬平方米，合約建築面積約2350萬平方米。

集資所得款項淨額約55%將用於尋求選擇性戰略投資及收購機會；15%用於升級其資訊科技基礎設施及提升智慧社區管理；10%用於提升其生活管家服務；10%用於擴充作為健康管家的社區康養服務；10%用於一般業務用途及營運資金。

【石Sir一周前瞻及異動股】長和、國泰、騰訊、九置、新奧能源及阿里

【新股IPO】豪華遊艇製造商法拉帝9638開始招股 入場費2852.5元

【新股IPO】瑞科生物 2179 今日起招股 入場費12525元

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】 或使用【新股IPO】小工具

責任編輯：梁浩碩