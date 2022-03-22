【阿里巴巴9988】阿里巴巴回購加碼100億至250億美元　副CFO：現價未反映價值、股價抽升一成重上110關

▲ 【阿里9988】阿里巴巴回購計劃規模由150億美元增至250億美元 另委單偉建為獨立董事與審計委員會會員

阿里巴巴 （09988） 宣布，董事會已授權將股份回購計劃總額從150億美元上調至250億美元。阿里巴巴回購主要在美國股市執行，4月將「坐正」凡集團副首席財務官徐宏稱，上調回購規劃反映集團對長期持續增長潛力及創造價值充滿信心，並指阿里巴巴現價「未公允地反映我們穩健財務表現及增長計劃所帶來的價值」。

阿里巴巴股價今日開市即彈高3.2%，午市再發力，最後收升11.2%，報110.2元，創一個月高，成交額達88億元，單一股份貢獻恒指174點。

阿里巴巴是次公佈的股份回購計劃有效期為兩年至2024年3月止。截至3月18日，根據早前公布的股份回購計劃，阿里巴巴共回購5,620萬股美國存託股，總額約92億美元。

同時，阿里巴巴委任太盟投資集團（PAG）執行董事長單偉建為公司獨立董事與審計委員會會員，而Börje Ekholm將會離任董事會與審計委員會，均於3月31日生效。

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編輯：姚卓然