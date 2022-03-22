  • 25°C
香港時間 : 2022322日 (二) 14:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【阿里巴巴9988】阿里巴巴回購加碼100億至250億美元　副CFO：現價未反映價值、午後抽升9%

股市 13:32 2022/03/22

分享：

【阿里9988】阿里巴巴回購計劃規模由150億美元增至250億美元　另委單偉建為獨立董事與審計委員會會員

阿里巴巴 （09988） 宣布，董事會已授權將股份回購計劃總額從150億美元上調至250億美元。阿里巴巴回購主要在美國股市執行，4月將「坐正」凡集團副首席財務官徐宏稱，上調回購規劃反映集團對長期持續增長潛力及創造價值充滿信心，並指阿里巴巴現價「未公允地反映我們穩健財務表現及增長計劃所帶來的價值」。

阿里巴巴股價今日開市即彈高3.2%，午市早段發力最多抽升8.8%，高見107.9元，成交32億元。

阿里巴巴是次公佈的股份回購計劃有效期為兩年至2024年3月止。截至3月18日，根據早前公布的股份回購計劃，阿里巴巴共回購5,620萬股美國存託股，總額約92億美元。

同時，阿里巴巴委任太盟投資集團（PAG）執行董事長單偉建為公司獨立董事與審計委員會會員，而Börje Ekholm將會離任董事會與審計委員會，均於3月31日生效。

【石Sir一周前瞻及異動股】長和、國泰、騰訊、九置、新奧能源及阿里

相關文章：

【阿里巴巴重組】CFO武衛明年4月交棒、電商「分家」蔣凡掌海外

【中概股│業績】拼多多陳磊：保持長期高速增長不太現實　上季經調整淨利潤84.4億人幣勝預期　開市升6%後倒跌（第二版）

【TME】騰訊音樂尋求通過介紹形式來港第二上市　不涉及額外集資

【阿里巴巴9988】阿里再傳大規模裁員　本地生活、創新業務成重災區　餓了麼裁員至少15%、盒馬撤兩成

編輯：姚卓然

港股 美股 阿里巴巴（Alibaba，美：BABA） 回購 阿里巴巴 阿里巴巴－SW（09988）

上一篇文章

全民強檢暫緩 香港科技探索（01137）股價會否大跌？

下一篇文章

安踏（02020）公布全年業績前現炒作？ 料冬夏兩奧後上半年增長平穩
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【東航墜機】東航客機直墮廣西、132人生死尚未卜　東航停飛波音737-800、股價再跌半成
【東航墜機】東航客機直墮廣西、132人生死尚未卜　東航停飛波音737-800、股價再跌半成
【港股夜期+ADR】夜期升176點　阿里巴巴美股高港2.2%（不斷更新）
【港股夜期+ADR】夜期升176點　阿里巴巴美股高港2.2%（不斷更新）
【美股收市】鮑威爾稱可加息半厘 道指挫201點 10年債息高見2.31厘
【美股收市】鮑威爾稱可加息半厘 道指挫201點 10年債息高見2.31厘
【禁飛令】港府4.1取消英美9國禁飛令　國泰航空4月復飛僅兩周一班、避觸發熔斷機制累客（附最新抵港航班資料）
【禁飛令】港府4.1取消英美9國禁飛令　國泰航空4月復飛僅兩周一班、避觸發熔斷機制累客（附最新抵港航班資料）
【防疫措施】林鄭：4.1取消禁飛令、4.19重啟面授課堂　大部分防疫措施維持至4.20、暫緩全民強檢
【防疫措施】林鄭：4.1取消禁飛令、4.19重啟面授課堂　大部分防疫措施維持至4.20、暫緩全民強檢
【業績│公用股】煤氣大挫一成　近13年首不派紅股、末期息維持23仙　CFO：保留資金以備所需（第二版）
【業績│公用股】煤氣大挫一成　近13年首不派紅股、末期息維持23仙　CFO：保留資金以備所需（第二版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款