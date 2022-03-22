▲ 【美企業績】Nike上季營收升5%勝預期 盤後升逾5%

國際體育品牌Nike（美：NKE）公布了2022財年第三季度業績。受北美市場需求強勁，耐克 營收按年增長5%至108.7億美元，每股盈利跌3%至0.87美元， 勝市場預期。Nike股價盤後走高，升5.6%，報137.5美元。

上季，Nike純利跌4%至14億美元，毛利率升1個百分點至46.6%。從不同 地區看，第三季度北美地區的銷售額增長9%至38.8億美元，歐洲、中東和非洲（EMEA）銷售額增7%至27.8億美元，大中華區銷售額下降5%至21.6億美元，拉丁美洲則升11%至14.6億美元。 Nike上季數碼銷售增長19%。

另外，集團上季邊際利潤率仍微升至46.6%，主要受惠於期內沒有打折銷售貨品，前一年度同期為45.6%。

集團上季回購12億美元股份，2018年集團進行150億美元回購計劃，截至目前，集團累計回購76億美元，達6890萬股。

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編輯:姚卓然