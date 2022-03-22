  • 22°C
香港時間 : 2022322日 (二) 09:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美企業績】Nike上季營收升5%勝預期　盤後升逾5%

股市 08:14 2022/03/22

分享：

【美企業績】Nike上季營收升5%勝預期　盤後升逾5%

國際體育品牌Nike（美：NKE）公布了2022財年第三季度業績。受北美市場需求強勁，耐克營收按年增長5%至108.7億美元，每股盈利跌3%至0.87美元，勝市場預期。Nike股價盤後走高，升5.6%，報137.5美元。

上季，Nike純利跌4%至14億美元，毛利率升1個百分點至46.6%。從不同地區看，第三季度北美地區的銷售額增長9%至38.8億美元，歐洲、中東和非洲（EMEA）銷售額增7%至27.8億美元，大中華區銷售額下降5%至21.6億美元，拉丁美洲則升11%至14.6億美元。Nike上季數碼銷售增長19%。

另外，集團上季邊際利潤率仍微升至46.6%，主要受惠於期內沒有打折銷售貨品，前一年度同期為45.6%。

集團上季回購12億美元股份，2018年集團進行150億美元回購計劃，截至目前，集團累計回購76億美元，達6890萬股。

【石Sir一周前瞻及異動股】長和、國泰、騰訊、九置、新奧能源及阿里

 

相關文章:

【TME】騰訊音樂尋求通過介紹形式來港第二上市　不涉及額外集資

【美企業績】遊戲驛站GME季績遜預期　計劃次季打入NFT市場、盤後跌8%

【美企業績】GAP上季虧損較預期少　今年盈利指引勝預估、盤後升一成

編輯:姚卓然

美股 耐克（Nike，美：NKE） Nike 回購

上一篇文章

【新股IPO】力高健康生活2370今日起招股　入場費約2576元

下一篇文章

【TME】騰訊音樂尋求通過介紹形式來港第二上市　不涉及額外集資
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【禁飛令】港府4月1日取消英美9國禁飛令　國泰航空創一年高後走弱、將積極恢復更多抵港航班（附最新抵港航班資料）
【禁飛令】港府4月1日取消英美9國禁飛令　國泰航空創一年高後走弱、將積極恢復更多抵港航班（附最新抵港航班資料）
【港股夜期+ADR】夜期升176點　阿里巴巴美股高港2.2%（不斷更新）
【港股夜期+ADR】夜期升176點　阿里巴巴美股高港2.2%（不斷更新）
【業績│公用股】煤氣大挫一成　近13年首不派紅股、末期息維持23仙　CFO：保留資金以備所需（第二版）
【業績│公用股】煤氣大挫一成　近13年首不派紅股、末期息維持23仙　CFO：保留資金以備所需（第二版）
【恒大停牌】恒大同系3港股停牌、恒大地產債券跟隨　外電：周內公布重組框架
【恒大停牌】恒大同系3港股停牌、恒大地產債券跟隨　外電：周內公布重組框架
【飛行事故】東航載132人波音737客機廣西失事　東航：仍在調查失事原因、明起暫停所有737-800飛機運行　波音現跌4.7%、東航ADR插6.3%（第三版）
【飛行事故】東航載132人波音737客機廣西失事　東航：仍在調查失事原因、明起暫停所有737-800飛機運行　波音現跌4.7%、東航ADR插6.3%（第三版）
【防疫措施】林鄭：4.1取消禁飛令、4.19重啟面授課堂　大部分防疫措施維持至4.20、暫緩全民強檢
【防疫措施】林鄭：4.1取消禁飛令、4.19重啟面授課堂　大部分防疫措施維持至4.20、暫緩全民強檢
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款