  • 21°C
香港時間 : 2022322日 (二) 08:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【ET財經早點1分鐘】恒指夜期升176點報21411點 阿里、美團ADR造好

股市 06:56 2022/03/22

分享：

恒指夜期造好，而美股則下跌。市場憂慮聯儲局採取強硬的手段控制通，道指跌201點，收報34552點；納指跌55點，報13838點。 

油價急升，布蘭特期油升百分之七，突破110美元水平，紐約期油亦升百分之四。

鮑威爾：通脹太高 加息可能高於0.25厘

美國聯儲局鮑威爾表示，勞動市場強勁，但通脹太高，要對通脹採取強硬的手段。如果有必要，加幅可能高於0.25厘。

利率期貨市場顯示，5月會議加息0.5厘的機會率已超過一半。

對於通脹，鮑威爾表示，當世界極端進入一種新常態，供應隨着時間推延，仍然希望可以恢復。但緩解的時機及幅度是高度不確定。

至於俄羅斯烏克蘭戰爭增加了供應鏈及通脹的壓力，在通常情況下，聯儲局是審視這類型事件，而不是改變政策。

不過，由於結果仍未清楚，會繼續保持警惕，在正常時期，當就業及通脹接近聯儲局目標時，貨幣政策會留意商品價格所引發的通脹。但如果高通脹的風險不斷上升，就會推升長期的通脹預期。聯儲局就有需要如他描述一樣迅速採取行動。

夜期升176點 阿里美團ADR高2%

夜期反覆升176點，科技股ADR造好。阿里巴巴 （09988） 及美團 （03690） ADR高港股百分之二。騰訊 （00700） ADR高港股百分之一。

不過，納指金龍中國指數跌百分之四，富途、騰訊音樂及霧芯科技跌超過百分之七。

*港股第二季有望反彈？　 滙豐劉紹文分析博反彈可留意5大板塊*

欄名 : ET財經早點1分鐘

最新專欄文章 更多

【ET財經早點1分鐘】道指再彈417點聚焦中美會談 夜期跌218點阿里美團ADR低4%
2022/03/18
【ET財經早點1分鐘】道指再彈417點聚焦中美會談 夜期跌218點阿里美團ADR低4%
【ET財經早點1分鐘】美國聯儲局加息0.25厘 料最快5月縮表 恒指夜期再升千點
2022/03/17
【ET財經早點1分鐘】美國聯儲局加息0.25厘 料最快5月縮表 恒指夜期再升千點
【ET財經早點1分鐘】恒指夜期升547點 騰訊ADR重上300關
2022/03/16
【ET財經早點1分鐘】恒指夜期升547點 騰訊ADR重上300關
【ET財經早點1分鐘】夜期急瀉526點 港股憂萬九關難保 美債息衝破2.1厘 納指挫2%
2022/03/15
【ET財經早點1分鐘】夜期急瀉526點 港股憂萬九關難保 美債息衝破2.1厘 納指挫2%
【ET財經早點1分鐘】中概股恐慌持續 夜期急瀉至2萬點
2022/03/14
【ET財經早點1分鐘】中概股恐慌持續 夜期急瀉至2萬點
期貨 商品 ADR 港股 貨幣政策 戰爭 就業 中國 美元

上一篇文章

【ET開市直擊】防疫措施漸鬆綁 受惠概念股逐隻睇（歡迎觀眾留言問股）

下一篇文章

【開市9點半】恒大系停牌傳周內公布重組框架　煤氣近13年首次不派紅股
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【業績│公用股】煤氣取消紅股、末期息維持23仙　CFO：平衡經濟及未來機遇後決定保留資金以備所需（第二版）
【業績│公用股】煤氣取消紅股、末期息維持23仙　CFO：平衡經濟及未來機遇後決定保留資金以備所需（第二版）
【禁飛令】港府4月1日取消英美9國禁飛令　國泰航空創一年高後走弱、將積極恢復更多抵港航班（附最新抵港航班資料）
【禁飛令】港府4月1日取消英美9國禁飛令　國泰航空創一年高後走弱、將積極恢復更多抵港航班（附最新抵港航班資料）
【恒大停牌】恒大同系3港股停牌、恒大地產債券跟隨　外電：周內公布重組框架
【恒大停牌】恒大同系3港股停牌、恒大地產債券跟隨　外電：周內公布重組框架
【港股夜期+ADR】夜期升176點　阿里巴巴美股高港2.2%（不斷更新）
【港股夜期+ADR】夜期升176點　阿里巴巴美股高港2.2%（不斷更新）
【飛行事故】東航載132人波音737客機廣西失事　東航：仍在調查失事原因、明起暫停所有737-800飛機運行　波音現跌4.7%、東航ADR插6.3%（第三版）
【飛行事故】東航載132人波音737客機廣西失事　東航：仍在調查失事原因、明起暫停所有737-800飛機運行　波音現跌4.7%、東航ADR插6.3%（第三版）
【防疫措施】林鄭：4.1取消禁飛令、4.19重啟面授課堂　大部分防疫措施維持至4.20、暫緩全民強檢
【防疫措施】林鄭：4.1取消禁飛令、4.19重啟面授課堂　大部分防疫措施維持至4.20、暫緩全民強檢
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款