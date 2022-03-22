【ET財經早點1分鐘】恒指夜期升176點報21411點 阿里、美團ADR造好

恒指夜期造好，而美股則下跌。市場憂慮聯儲局採取強硬的手段控制通，道指跌201點，收報34552點；納指跌55點，報13838點。

油價急升，布蘭特期油升百分之七，突破110美元水平，紐約期油亦升百分之四。

鮑威爾：通脹太高 加息可能高於0.25厘

美國聯儲局鮑威爾表示，勞動市場強勁，但通脹太高，要對通脹採取強硬的手段。如果有必要，加幅可能高於0.25厘。

利率期貨市場顯示，5月會議加息0.5厘的機會率已超過一半。

對於通脹，鮑威爾表示，當世界極端進入一種新常態，供應隨着時間推延，仍然希望可以恢復。但緩解的時機及幅度是高度不確定。

至於俄羅斯烏克蘭戰爭增加了供應鏈及通脹的壓力，在通常情況下，聯儲局是審視這類型事件，而不是改變政策。

不過，由於結果仍未清楚，會繼續保持警惕，在正常時期，當就業及通脹接近聯儲局目標時，貨幣政策會留意商品價格所引發的通脹。但如果高通脹的風險不斷上升，就會推升長期的通脹預期。聯儲局就有需要如他描述一樣迅速採取行動。

夜期升176點 阿里美團ADR高2%

夜期反覆升176點，科技股ADR造好。阿里巴巴 （09988） 及美團 （03690） ADR高港股百分之二。騰訊 （00700） ADR高港股百分之一。

不過，納指金龍中國指數跌百分之四，富途、騰訊音樂及霧芯科技跌超過百分之七。

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