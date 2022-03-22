【第5波疫情】滙豐看好8隻港股 受惠本港恢復商業活動

本港疫情近日自高峰緩和，滙豐發表報告指，本港股市雖受疫情影響，惟長期而言正面因素維持不變，本港政府的提振經濟措施或有助局部抵銷來自疫情的影響。此外內地十四五規劃，亦能推動經濟長期增長。該行估計，一旦疫情受控令本港恢復通關，料重振經濟活動。房地產等由本港經濟驅動的行業，屆時也預期出現復甦。

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滙豐建議，投資者現階段可看受惠通關，同時於較早前跌市中出現超賣的大型股份。該行並且推薦8隻港股，近年持續受累疫情，惟去年下半年回復盈利的國泰航空(00293)，以及去年新業務價值保持增長，並頻於本港進行收購的友邦保險(01299)，皆榜上有名

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