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【全城抗疫】麥當勞麥麥支持社區 透過明愛捐贈300萬元餐券 3萬個綜援及低收入家庭受惠

理財智慧 08:01 2022/03/22

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疫情下低收入家庭活更困難，多家大機構也對他們推出多項支援。於香港創立47年的麥當勞，一直關懷社群，持續透過不同途徑幫助有需要人士。在嚴峻的第五波疫情影響下，不少食物價格急升，加上各行各業出現停工停業的情況，令基層市民生計大受影響。

【青姐話】人人話見底 其實抵唔抵？

 

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有見及此，麥當勞麥麥支持社區，向香港明愛捐出港幣300萬元餐券以分發予30,000個綜援及低收入家庭（*受惠家庭或人士包括正領取綜合社會保障援助計劃（綜援）及其他低收入人士，如正領取在職家庭津貼計劃等，並由香港明愛協助派發予其網絡下之合資格人士，不設電話查詢或全新登記。），讓他們在提早到來的暑假品嚐美食，發揮守望相助的精神，與社區麥麥齊抗疫。

【抗疫優惠】麥當勞App買指定超值套餐減$5 使用期超過兩個月 240間分店繼續為市民服務，詳見【下一頁
 
香港麥當勞行政總裁黎韋詩表示：「是次疫情下，很多香港基層市民的生活面對前所未有的挑戰，麥當勞為30,000個綜援及低收入家庭贈送餐券，希望以愛心美食為他們帶來點點溫暖。我們非常感謝香港明愛是次與麥當勞攜手合作，讓有需要的家庭在疫情困境下，感受到麥當勞與大家時刻並肩同行，麥麥齊抗疫。」

【就業機遇】恒生設150個為期半年的工作機會 專為近年畢業大學生而設 今日起接受報名，詳見【下一頁
 
香港明愛總裁閻德龍神父表示：「第五波疫情肆虐，對基層家庭生計帶來嚴重影響。我們感謝麥當勞慷慨捐助，向有需要的基層家庭施以援手，與他們一起應對嚴峻困境。我謹代表每位受惠者衷心感謝麥當勞。」

【賞你遊】旅發局：疫情紓緩時將重推「賞你遊」　預計提供約4萬名公海遊名額，詳見【下一頁

 

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記者：陳詠妍

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