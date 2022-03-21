▲ 【第五波疫情】恒隆陳啟宗：政府考慮不周令防疫政策事倍功半 香港與世隔絕損失巨大

中港奉行「清零」政策，恒隆集團 （00010） 及恒隆地產 （00101） 董事長陳啟宗在年報中表示，中國需要世界，正如世界需要中國一樣，因此中國遲早要開放，並放寬其清零政策，而中國內地是個大陸型經濟體，即使與世界其他地區往來受到影響，即使與世隔絕一段時間，仍會挺得過去，本地活動仍足夠使其經濟運行好一段時間。香港則不然，香港是個細小但重要的轉口港和國際金融中心，經濟規模要小得多，也簡單得多，因此也更脆弱，無法與外界實際接觸會造成巨大損害，故此聯繫內地和聯繫世界其他地區，兩者同樣至關重要。

「2019年我們經歷了7個月的騷亂至年底，之後不久又遭逢這厄運，這些正驅使在港設有地區總部的國際企業遷離本港。不幸的是一些企業將會離場；事實上，有些經已撤走。」

陳啟宗指，與西方朋友一樣，香港市民主見強，有時候會任意表達意見。如果他們不喜歡接種疫苗，他們就會直接拒絕，即使免費且接種效率又高，加上政府遇上重重挑戰，於是動態清零失敗了，與內地通關也無法實現。另外，由於動態清零需要實行嚴格的檢疫規定，因此與世界各地的人員往來也大受限制。

政府缺乏能耐和決心去採取明智而堅定的行動

此外，香港政府也缺乏能耐和決心去採取明智而堅定的行動，結果政府那些考慮不周的政策事倍功半，也未能達到與內地通關的標準。相比之下，離香港不遠的澳門同為特別行政區，防疫工作卻出色得多。

陳啟宗稱，現在多國已逐步重開邊境，而香港則對最新一波疫情處理失當，要讓這些公司留在此地只會更難，長期的經濟後果非同小可。現在能重振香港中短期經濟的，只有北京。但無論北京以甚麼形式幫忙，香港都已今非昔比，為了保持經濟健全強盛，香港將不得不與中國其他地區和世界各地開拓新的業務領域。

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