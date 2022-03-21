【業績｜汽車股】和諧汽車去年多賺逾六成　末期息21仙按年增逾1.6倍

和諧汽車 （03836） 去年純利約6.7億元人民幣，按年大增63.9%。擬派末期股息0.21港元，按年增長165.8%。

截至去年底止年度，集團收入約179.8億萬元人民幣，按年增長21.9%。期內新車銷量40,791輛，按年增長11.5%。截至去年底止年度，集團的毛利約為17.5億元人民幣，按年增長34.8%。去年，汽車銷售及售後業務的毛利分別為6.6億元人民幣及10.4億元人民幣，按年分別增長48.1%及27.9%。

中國市場對超豪華品牌需求旺 賓利銷量增逾倍

公司指，去年在公司銷售的品牌中，在半導體短缺對汽車供應造成重影響的背景下，寶馬（包括Mini）銷售展現出很強的韌性，按年增長11.4%。中國市場對超豪華品牌的旺盛需求，拉動了公司法拉利、勞斯萊斯、賓利和瑪莎拉蒂的銷售業績，去年銷量按年分別增長94.3%、36.7%、126.9%及35.4%。

展望未來，公司將續挖掘豪華和超豪華品牌經銷商的潛力，此主營業務潛在增長空間很大，因近年來中國的汽車消費明顯轉向二線及三線城市，由於經濟增長強勁和居民可支配收入更高，豪華品牌將備受追捧。公司相信，有能力通過專注於改善運營效率，例如現金流和庫存管理，來進一步提升盈利能力，並適時實施併購戰略，鞏固和擴大公司的市場佔有率。

和諧汽車今收報3.63元，升3.7%。

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