【ETF通】港交所：今年ETF日均成交額增至約11億美元創新高

港交所 （00388） 交易所買賣產品主管羅博仁（Brian Roberts）表示，今年香港ETF市場的新資產淨值持續增加，首兩個月錄得約20億美元流入，較去年同期為多，惟由於近期市況向下，資產管理規模略縮減至約500億美元，然而投資者持續在港ETF市場增加配置，今年ETF日均成交額增至約11億美元創新高，而現時有155隻ETF於港交所上市。

羅博仁提到，去年底香港ETF市場的資產管理規模，達到達到550億美元創新高，比2019年有逾25%增長，而去年流入ETFylb場新資產淨值，按年翻倍至約100億美元，是過去6年以來最高。他稱，近期香港ETF成交量增加，ETF在市場波動及不確定性加劇時展示出韌性，在波動的時刻，擔當着流動性緩衝，或「吸震器」（shock absorber）的角色。

他表示，市況正常下，ETF二級市場每交易8美元，只會有1美元流入標的市場，即比率為8比1；市況波動下，若這比率縮減，可能為市場帶來負面影響，但港交所現時觀察到有關比率卻升至約15比1，他相信若果沒有ETF，所有這些資金都直接流入標的市場。

ETF納互聯互通 香港和內地ETF行業俱受惠

羅博仁亦表示，ETF獲納入互聯互通可為這個市場帶來更多增長動力，ETF將是首個納入互聯互通的產品，是對ETF結構投下莫大信心的一票，而且對於香港和內地的ETF行業而言，將是互惠互利，能擴大投資客群，以及投資選項。

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