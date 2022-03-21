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【中概股反彈】國務院再派定心丸　稱防止出台不利市場預期政策　採針對性措施提振市場信心

股市 21:54 2022/03/21

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【中概股反彈】國務院再派定心丸　稱防止出台不利市場預期政策　採針對性措施提振市場信心

中央繼續出手穩定股市信心，今晚央視新聞聯播報道指，國務院總理李克強今日主持召開國務院常務會議，稱會確定實施大規模增值稅留抵退稅的政策安排，為穩定宏觀經濟大盤提供強力支撐；部署綜合施策穩定市場預期，保持資本市場平穩健康發展。

央視報道指，國務院常務會議聽取國務院金融委匯報，指出要高度重視國際形勢變化對資本市場的影響。國務院會議提到，堅持發展是第一要務，堅持穩字當頭、穩中求進，深化改革開放，保持經濟運行在合理區間，科學有效施策，維護資本市場穩定、保持平穩健康發展。

國務院會議：保持政策穩定性 採取有針對性措施穩定市場預期

國務院會議指出，1）加大穩健貨幣政策對實體經濟的支持力度，堅持不搞「大水漫灌」，同時及時運用多種貨幣政策工具，保持流動性合理充裕，保持信貸和社會融資適度增長。 2）保持政策穩定性，近年來穩定經濟運行、激發市場活力的政策要盡可能延續實施，同時開展政策取向一致性評估，防止和糾正出台不利於市場預期的政策。

國務院會議又指，3）按照市場化法治化國際化原則，穩妥處理好資本市場運行中的問題，為各類市場主體營造穩定、透明、可預期的發展環境。4）是加強部門協同，密切跟踪國內外經濟金融形勢，未雨綢繆應對新挑戰，採取有針對性措施穩定市場預期、提振市場信心。5）繼續做好穩外貿穩外資工作，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定，保持國際收支基本平衡。

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美股 港股 中國概念股 國務院金融穩定發展委員會 經濟 金融 李克強

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