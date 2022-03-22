【ET開市直擊】防疫措施漸鬆綁  受惠概念股逐隻睇（附time code）

恒指上日先升後跌，全日收市報21221點，跌191點，總成交1490億元。政府將於4月1日起陸續放寬社交距離，於防疫措施漸鬆綁下，哪些概念股最受惠？華盛証券證券分析師聶振邦（Thomas）今早9時於《ET開市直擊》為你逐隻分析。

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00：35 - 港股今日焦點速覽

01：15 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現

02：29 - 亞太股市早段市況速報

02：58 - 債息倒掛反映市場憂慮美國滯帳、經濟衰退風險

05：42 - 美國聯儲局5月或加息0.5厘？美國3月CPI將反映美國制裁俄羅斯影響

07：27 - 國際金融股受惠加息步伐提升 科技美股或殺估值宜減持

08：05 - 港股上日市況速覽+北水盤路

08：56 - 港股反彈是逃生門抑或轉勢？大市升、成交縮減

10：15 - 恒指要確立升勢至少要企穩22000點以上

11：27 - 恒指今周傾向整固 波幅介乎21000至22000點

11：43 - 如不穿21000點水平後市未算看淡

11：54 - 防疫措拖放寬仍有炒作

13：19 - 資金轉投本地股 國泰航空 （00293） 仍有上望空間？

15：03 - 九倉 （01997） 息率不高上升動力有限 上望、下望多少？

16：03 - 飲食股炒邊隻？大家樂 （00341） 、敘福樓 （01978） 、譚仔國際 （02217） 炒作空間一覽

18：54 - 復星醫藥 （02196） 值得再追入？上望阻力多少少？

21：57 - 復星醫藥 （02196） 能否受惠復必泰 視乎外國溝針需求

22：46 - 港股開市前市況速報

23：10 - 安踏 （02020） 業績怎預示？冬奧炒作不再、體育用品股難再火速增長

26：05 - 安踏 （02020） 未必可吸引資金 預計股價上落區間為主

26：41 - ET個股推介：平保 （02318） →【按此速睇】

30：44 - 觀眾問股：小米 （01810） 業績怎預示？股價點睇？

30：46 - 觀眾問股：小米 （01810） 業績怎預示？股價點睇？

32：45 - 觀眾問股：航運股點睇？太平洋航運 （02343） 、中遠海運港口 （01199） 、海豐國際 （01308） 揀邊隻？

37：29 - 觀眾問股：中華煤氣 （00003） 不再派紅股 12元買入要沽？

40：01 - 觀眾問股：滙豐 （00005） 甚麼價錢可入？ 中綫上望幾多呀？

41：24 - 觀眾問股：小鵬汽車 （09868） 117.5買入是否要沽？還有上升空間？止蝕位多少？

43：19 - 觀眾問股：石藥 （01093） 8.2元有貨點睇？

45：01 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 500元已有一手 現價可溝貨？

46：48 - 觀眾問股：華潤水泥 （01313） 8.9元有貨怎操作？

48：17 - 觀眾問股：東方航空 （00670） 墜機事件對股價影響多少？

50：27 - 觀眾問股：全民強檢暫緩 香港科技探索 （01137） 股價會否大跌？

51：41 - 觀眾問股：華電國際 （00902） 3.8元買入可否返家鄉？今日公布業績前要先走嗎？

53：19 - 消息股：福萊特玻璃 （06865） 、融創中國 （01918） 、融創服務 （01516） 、東方航空 （00670） 、中華煤氣 （00003）

54：30 - 財經日誌提提你

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*重開《開市追揸沽》譚智樂（Arnold）為你分析港股已步熊三階段有何注意？*→【按此速睇－附time code】