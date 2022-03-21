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【香港迪士尼】香港迪士尼樂園去年淨虧損24億元、連續7年「見紅」　總入場人次升64%

股市 21:34 2022/03/21

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【香港迪士尼】香港迪士尼樂園去年淨虧損24億元、連續7年「見紅」　總入場人次升64%

香港迪士尼樂園度假區公布，去年淨虧損收窄12%至24億元，是連續第七年「見紅」；未扣除利息、稅項、折舊及攤銷前虧損9.7億元。去年總入場人次升64%至280萬，帶動全年業務收入上升19%至17億元。

去年迪士尼本地賓客入場人次增長117%，樂園年票「奇妙處處通」的會員人數亦增長55%，兩者同屬歷史高位。其中，本地青年入場人次創歷史新高，「奇妙處處通」學生會員人數亦升132%。

香港迪士尼主題樂園去年約四成日子關閉

因應政府相關防疫要求，加上疫情對業務的影響，香港迪士尼主題樂園於全年約四成的日子關閉，而度假區酒店的服務則有所調整。在調整可接待賓客量後，酒店去年使用率為77%，大升43個百分點。

儘管因執行額外防疫和健康措施而增加成本，在度假區積極控制成本下，仍能將營運成本及費用減少8%，得以在過去兩年堅守保就業不裁員，並將總成本降低41%。

截至2021財政年度末，93%度假區的全職演藝人員經已接種兩劑新冠疫苗。

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美股 華特迪士尼（Walt Disney，美：DIS） 保就業 Disney 迪士尼樂園 香港 酒店 主題樂園
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