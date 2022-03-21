▲ 【第五波疫情】Uber 香港 3.23 起加收臨時燃油附加費每公里0.38元 乘客坐的士、電動車都要支付附加費

國際油價持續攀升，香港車主入油愈來愈貴，Uber 香港表示， 香港油站破紀錄高價油費，讓 Uber 司機夥感到相當「肉赤」，影響司機在Uber平台上的收入，為了減輕司機高燃油成本負擔，Uber 周三起（23日）每路車程都會向乘客加收臨時燃油附加費。

周三起，乘客將在每次 Uber 行程（包括 Uber Taxi和乘坐電動車的行程）須額外支付每公里0.38 元的臨時燃油附加費，Uber稱，臨時燃油附加費悉數支付予Uber司機夥伴，Uber 稱，燃油附加費屬一項臨時的短期舉措，將有效至5月22日。

Uber稱，第五波疫情下，工作、生活和旅行都受到了最嚴重影響，在接下來的幾周內，Uber 計劃密切聽取乘客和司機合作夥伴意見，特別是關於燃油價格變動的反饋，以確定是否需要進一步調整。

根據消委會推出的「油價資訊通」，目前無鉛汽油零售牌價最平每升11.48元，較去年底的9.98元累升22%。

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