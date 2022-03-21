【美國加息】經濟增長前景強勁 高盛：聯儲局明年將加息5次

美國聯儲局（Fed）上周作出自2018年以來的首次加息，並估計今年會有七次加息。高盛預計，聯儲局明年將加息5次。

該行的經濟學家Jan Hatzius預計，聯邦公開市場委員會（FOMC）於明年首季之前的每次會議上加息，並在第二季開始放緩加息步伐。這是因為經濟增長前景更加強勁。以及有跡象表示，聯儲局官員希望把聯邦基金利率提高到預估的中性利率區間上方。

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至於今年的加息預測，Jan Hatzius維持在加息7次，每次25個基點的看法。但他認為，聯儲局或許會在某個時間加息50個基點，使得政策利率更早達到該行的最終預測值，即3厘至3.25厘。Jan Hatzius認為，今年第四季的實際家庭收入料將按年增長0.5%。稱今年實際支出增長的最大阻力，是政府轉移支付回落和高通脹，將嚴重影響實際收入增長。

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責任編輯：黃苑筠