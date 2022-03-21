【新股IPO】瑞爾6639明日掛牌一手中籤率80% 暗盤跌1.8%

瑞爾集團（新上市編號：06639）明日掛牌，根據輝立交易平台，其暗盤低開8.6%報13.36元，最高曾見14.4元，低見13.36元，暗盤收市報14.36元，較招股價14.62元跌1.8%。

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另外，瑞爾集團以每股14.62元定價，與招股價相同，香港公開發售部分錄得超額認購0.74倍，以每手500股計，一手中籤率為80%，投資者認購兩手可穩獲1手；摩根士丹利及瑞銀集團為聯席保薦人。

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今次招股公司引入5名基石投資者，包括OrbiMed Funds 、Hudson Bay、Harvest、Abax及現化牙科（03600）旗下高鵬香港，合共認購3,473.65萬股公司股份，佔緊隨全球發售完成後已發行股本5.97%。



集資所得，其中約75%擬用於業務擴張、在現有及新城市開設新的瑞爾及瑞泰醫院及診所；約15%將用於建設及優化信息技術基礎設施；及約10%將通過採取舉措用於營運資金，以繼續為客戶提供優質的口腔醫療服務。

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記者：張以正