  • 22°C
香港時間 : 2022321日 (一) 21:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】瑞爾6639明日掛牌一手中籤率80% 暗盤跌1.8%

股樓投資 20:14 2022/03/21

分享：

瑞爾集團（新上市編號：06639）明日掛牌，根據輝立交易平台，其暗盤低開8.6%報13.36元，最高曾見14.4元，低見13.36元，暗盤收市報14.36元，較招股價14.62元跌1.8%。

同場加映：【青姐話】人人話見底 其實抵唔抵？

另外，瑞爾集團以每股14.62元定價，與招股價相同，香港公開發售部分錄得超額認購0.74倍，以每手500股計，一手中籤率為80%，投資者認購兩手可穩獲1手；摩根士丹利及瑞銀集團為聯席保薦人。

【大行點睇】大摩維持中資股「和大市同步」評級 推薦38隻低估值穩健股份 【下一頁】

    點擊圖片放大
    +3
    +2


今次招股公司引入5名基石投資者，包括OrbiMed Funds 、Hudson Bay、Harvest、Abax及現化牙科（03600）旗下高鵬香港，合共認購3,473.65萬股公司股份，佔緊隨全球發售完成後已發行股本5.97%。

集資所得，其中約75%擬用於業務擴張、在現有及新城市開設新的瑞爾及瑞泰醫院及診所；約15%將用於建設及優化信息技術基礎設施；及約10%將通過採取舉措用於營運資金，以繼續為客戶提供優質的口腔醫療服務。

同場加映：【溫股知新】宏觀因素唔多妥 亂咁入市捱苦果

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

 

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

記者：張以正

開啟hket App，閱讀全文
IPO 港股

下一篇文章

【美國加息】經濟增長前景強勁 高盛：聯儲局明年將加息5次
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【有盈退休】曾智華：高手不玩的得體藉口
【有盈退休】曾智華：高手不玩的得體藉口
【網上學習】陳校長創香港戰疫自學網 即日起可免費跟補習天王學中文
【網上學習】陳校長創香港戰疫自學網 即日起可免費跟補習天王學中文
【1萬元失業支援】全職兼職停薪留職亦受惠　預設發放到2020年1萬元派錢計劃銀行戶口　3月23日接受申請
【1萬元失業支援】全職兼職停薪留職亦受惠　預設發放到2020年1萬元派錢計劃銀行戶口　3月23日接受申請
【僱傭條例】立法會今首二讀修訂僱傭條例　僱員因檢疫或隔離令而缺勤可視為病假
【僱傭條例】立法會今首二讀修訂僱傭條例　僱員因檢疫或隔離令而缺勤可視為病假
【幸福指數】2022全球幸福指數出爐 芬蘭、丹麥及冰島位列前三 香港排名81
【幸福指數】2022全球幸福指數出爐 芬蘭、丹麥及冰島位列前三 香港排名81
盈富基金傳上市23年首更換經理人 恒生南方東英競逐
盈富基金傳上市23年首更換經理人 恒生南方東英競逐
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款