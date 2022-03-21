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【中概股│業績】拼多多陳磊：保持長期高速增長不太現實　上季經調整淨利潤84.4億人幣勝預期　開市升6%後倒跌（第二版）

股市 22:14 2022/03/21

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【中概股│業績】拼多多上季扭虧為盈　經調整淨利潤84.4億人幣勝預期

電商平台拼多多（美PDD）公布，第四季營收272.3億元（人民幣，下同），按年增3%，但遠低市場預期300億元；經調整淨利潤為84.44億元，2020年同期經調整淨虧損1.85億元，好過市場預期；列賬利潤66.20億元，2020年同期蝕13.76億元。

拼多多公布業績後盤前一度跌12.6%，其後拗腰升6%，盤前波幅近20%，開市早段曾升超6%，惟現已倒跌約0.6%。

拼多多陳磊：保持長期高速增長不太現實

拼多多董事局主席兼首席執行長陳磊在分析員電話會議上，考慮到目前拼多多規模，繼續保持長期高速增長「應該是不現實的」，其增速在發展策略調整的過程中料受到一定影響，公司未來的增長需要有策略性和結構性的進化。

陳磊指出，去年市場湧現出其他電商模式，也提醒公司在內部組織結構上需要快速的交替，需要更多年輕一代的管理層及核心團隊。

陳磊：不建議投資者用拼多多單一財季預測來季表現

拼多多上季利潤表現大勝預期，陳磊指出，拼多多業務週期和財報週期並不是平滑對應，不建議投資者用單一季度的財報來預測公司下一個季度的表現。

陳磊稱，在競爭加劇的環境下，拼多多會繼續以用戶為導向，提升用戶的滿意度，並持續加大對農業的投入。

拼多多：進行更多的長期投資

陳磊稱，去年戰略由銷售和營銷轉向研發，拼多多會進行更多的長期投資，特別是在農業和研發領域。陳雷又稱，與前兩個季度類似，拼多多將第4季利潤分配給百億農研計劃，以深化農業領域的數字化融合（digital inclusion）。

拼多多財務副總裁劉軍表示，由於用戶增長放緩及用戶行為波動，上季收入增長放緩，與此同時上季錄得利潤，原因是公司在適應增長放緩過程中加強支出控制，以及從一家服務提供商獲得一次性回扣。

拼多多稱，2021年第4季度的年度活躍消費者達8.687億人，按年增10%市場預期為8.833億人。

相關文章：

【互聯網監管】拼多多旗下社區團購app被叫停　或涉嫌無資質經營快遞業務

【拼多多業績】拼多多上季收入、月活躍用戶不及預期　早段重挫18%

（第二版加入分析員會議）

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美股 拼多多（美：PDD） 人民幣 中國概念股

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