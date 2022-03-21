【中概股│業績】拼多多上季扭虧為盈　經調整淨利潤84.4億人幣勝預期　盤前拗腰升6%

▲ 【中概股│業績】拼多多上季扭虧為盈 經調整淨利潤84.4億人幣勝預期

電商平台拼多多（美PDD）公布，第四季營收272.3億元（人民幣，下同），按年增3%，但遠低市場預期300億元；經調整淨利潤為84.44億元，2020年同期經調整淨虧損1.85億元，好過市場預期；列賬利潤66.20億元，2020年同期蝕13.76億元。拼多多公布業績後盤前一度跌12.6%，其後拗腰升6%，盤前波幅近20%。

拼多多稱，2021年第4季度的年度活躍消費者達8.687億人，按年增10%市場預期為8.833億人。

拼多多：進行更多的長期投資

拼多多董事局主席兼首席執行長陳雷稱，去年戰略由銷售和營銷轉向研發，拼多多會進行更多的長期投資，特別是在農業和研發領域。陳雷又稱，與前兩個季度類似，拼多多將第4季利潤分配給百億農研計劃，以深化農業領域的數字化融合（digital inclusion）。

拼多多財務副總裁劉軍表示，由於用戶增長放緩及用戶行為波動，上季收入增長放緩，與此同時上季錄得利潤，原因是公司在適應增長放緩過程中加強支出控制，以及從一家服務提供商獲得一次性回扣。

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