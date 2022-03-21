【股神巴菲特】巴郡向產險公司Alleghany提全購　涉資116億美元　Alleghany盤前股價飆兩成

股神巴菲特（Warren Buffett）的投資旗艦巴郡（Berkshire Hathaway，美：BRK.A、BRK.B）公布，以每股848.02美元的現金收購產險公司Alleghany（美：Y）的所有流通股，交易得到雙方董事會的一致批准，交易總值約為116億美元。

收購價格相當於Alleghany在去年12月31日的賬面價值的1.26倍，比Alleghany過去30天的平均股價高出29%，比Alleghany的52周最高收盤價高出16%。

交易預計將在今年第四季度完成，但要符合慣例的成交條件，包括Alleghany股東批准，以及收到監管部門批准。交易結束後，Alleghany將繼續作為巴郡旗下獨立子公司營運。

巴郡（美：BRK.B）盤前升0.3%，報343.43美元，Alleghany盤前升22.8%，報831.38美元。

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