  • 22°C
香港時間 : 2022321日 (一) 19:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【股神巴菲特】巴郡向產險公司Alleghany提全購　涉資116億美元　Alleghany盤前股價飆兩成

股市 19:21 2022/03/21

分享：

股神巴菲特（Warren Buffett）的投資旗艦巴郡（Berkshire Hathaway，美：BRK.A、BRK.B）公布，以每股848.02美元的現金收購產險公司Alleghany（美：Y）的所有流通股，交易得到雙方董事會的一致批准，交易總值約為116億美元。

收購價格相當於Alleghany在去年12月31日的賬面價值的1.26倍，比Alleghany過去30天的平均股價高出29%，比Alleghany的52周最高收盤價高出16%。

交易預計將在今年第四季度完成，但要符合慣例的成交條件，包括Alleghany股東批准，以及收到監管部門批准。交易結束後，Alleghany將繼續作為巴郡旗下獨立子公司營運。

巴郡（美：BRK.B）盤前升0.3%，報343.43美元，Alleghany盤前升22.8%，報831.38美元。

【石Sir一周前瞻及異動股】長和、國泰、騰訊、九置、新奧能源及阿里

相關文章：

【股神巴菲特】巴郡上季經營利潤大增45%　巴菲特：難尋大型收購、回購暫成現金最佳部署方法

【股神巴菲特】微軟宣布購動視暴雪前　巴郡購買約10億美元動視暴雪股票

 

美股 巴菲特 保險行業 巴郡（Berkshire Hathaway，美：BRK）

上一篇文章

【業績│公用股】煤氣取消紅股、末期息維持23仙　CFO：平衡經濟及未來機遇後決定保留資金以備所需（第二版）

下一篇文章

友邦（01299）、港交所（00388），滙控（00005），中移動（00941） 睇一年升幅四選一點揀？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【烏克蘭戰爭】港企避開俄羅斯風險　國泰航空停飛越俄領空、屈臣氏6月退出　李澤鉅：局勢令人痛心
【烏克蘭戰爭】港企避開俄羅斯風險　國泰航空停飛越俄領空、屈臣氏6月退出　李澤鉅：局勢令人痛心
【防疫措施】林鄭：4.1取消禁飛令、4.19重啟面授課堂　大部分防疫措施維持至4.20、暫緩全民強檢
【防疫措施】林鄭：4.1取消禁飛令、4.19重啟面授課堂　大部分防疫措施維持至4.20、暫緩全民強檢
【恒大停牌】恒大同系3港股停牌、恒大地產債券跟隨　外電：周內公布重組框架
【恒大停牌】恒大同系3港股停牌、恒大地產債券跟隨　外電：周內公布重組框架
【2800】盈富基金據報將換經理人、恒生及南方東英入最後角逐　花落誰家最快一周內揭盅
【2800】盈富基金據報將換經理人、恒生及南方東英入最後角逐　花落誰家最快一周內揭盅
【禁飛令】港府4月1日取消英美9國禁飛令　國泰航空創一年高後走弱、將積極恢復更多抵港航班（附最新抵港航班資料）
【禁飛令】港府4月1日取消英美9國禁飛令　國泰航空創一年高後走弱、將積極恢復更多抵港航班（附最新抵港航班資料）
【港股北水+夜期】北水吸資10.8億　買中移動李寧　夜期升76點（不斷更新）
【港股北水+夜期】北水吸資10.8億　買中移動李寧　夜期升76點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款