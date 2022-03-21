【東航墜機】東航波音737客機於廣西墜毀 暫未知傷亡 東航、波音股價大跌

中國東方航空（00670）一架客機，周一（21日）下午由昆明飛往廣州途中在梧州上空失聯，民航局確認客機墜毀，機上超過130人，包括123名乘客，9名機組人員。東方航空收市股價急瀉6%，收報2.75元。東航（美：CEA）美股盤前股價跌約14%，暫報16.45美元；波音（Boeing，美：BA）盤前跌約6%，暫報180.57美元。

根據FlightRadar24上的資料顯示，這架從昆明飛往廣州的MU5735航班，於當地時間下午1點11分從昆明長水機場起飛，預計將在兩小時內抵達目的地。但去到下午2時19分，這架波音737-89P客機突然開始急降。民航局表示，已確認該飛機墜毀。當局已啟動應急機制，派出工作組趕赴現場。目前傷亡人數未知。中國繼上一次嚴重客機失事是在2010年，當時有42人在河南航空公司Embraer E-190 航班上喪生。

波音股價在盤前交易中下跌一度超過8%，其後收窄至6.01%。該公司的737 Max 客機於 2019年3月至2020年12月期間在全球被下令停飛，在某些國家停飛時間更長。因為製造過程出問題導致印尼和埃塞俄比亞先後發生2單致命墜機事故。波音公司近年來一直在發生多單重大事故後努力恢復聲譽。

東方航空表示，墜毀的波音737不是Max機型。中國監管機構於去年12月批准Max機型恢復飛行，但到目前為止，尚未恢復商業服務。

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責任編輯：黃苑筠