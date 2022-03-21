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【大戶增持】David Webb 舉牌增持碧瑤綠色集團　持股5.01%

股市 19:13 2022/03/21

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【大戶增持】David Webb 舉牌增持碧瑤綠色集團　持股5.01%

獨立股評人David Webb再度「舉牌」增持中小型港股，據聯交所權益披露資料，David Webb於3月15日場內買入30萬股碧瑤綠色集團 （01397） 股份，每股作價0.47元。完成增持後，David Webb持股5.01%或2081.2萬股碧瑤綠色集團，須對外披露持股水平。

碧瑤綠色集團周一股價跌4%至0.51元，但成交只有17萬元，最新市值2.12億元，以Webb 最新披露持股計，Webb 持股價值1061萬元。

Webb目前持有10家港股股權逾5%而須向外披露，當中以老牌本港企業為主，包括佐丹奴國際 （00709） 、包浩斯國際 （00483） 、律政司司長鄭若驊丈夫旗下潘樂陶安樂工程 （01977） 、立法會前議員蔣麗芸家族的震雄集團 （00057）

股已步熊三階段有何注意？哪些股份可收集？重溫《開市追揸沽》譚智樂（Arnold）為你分析。

相關文章：

【保就業】獨立股評人David Webb：前年「保就業」超支近百億　酒吧、健身房等只佔總資助近1成（附十大資助企業表）

【蔣震離世】震雄創辦人兼榮譽主席蔣震離世　享年100歲

【鄭若驊丈夫】安樂工程半年賺1.13億　增派中期息至4.02仙　料鄭若驊夫婦收逾3572萬元中期息

港股 David Webb 碧瑤綠色集團（01397）

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