【大戶增持】碧瑤綠色大升11%　David Webb舉牌增持至5.01%、帳面單日賺124萬元

▲ 【大戶增持】David Webb 舉牌增持碧瑤綠色集團 持股5.01%

獨立股評人David Webb再度「舉牌」增持中小型港股，據聯交所權益披露資料，David Webb於3月15日場內買入30萬股碧瑤綠色集團 （01397） 股份，每股作價0.47元。完成增持後，David Webb持股5.01%或2081.2萬股碧瑤綠色集團，須對外披露持股水平。

碧瑤綠色集團今日一度抽升53%，高見0.78元，現升11.8%，報0.57元。以Webb 最新披露持股計，Webb持股價值1,186.2萬元，而昨日收市價為0.51元，其持股價值1061.4萬元，即目前帳面賺約124.8萬元。如單計3月15日最新一注買入的股份，一周內賺約3萬元。

Webb目前持有10家港股股權逾5%而須向外披露，當中以老牌本港企業為主，包括佐丹奴國際 （00709） 、包浩斯國際 （00483） 、律政司司長鄭若驊丈夫旗下潘樂陶安樂工程 （01977） 、立法會前議員蔣麗芸家族的震雄集團 （00057） 。

港股已步熊三階段有何注意？哪些股份可收集？重溫《開市追揸沽》譚智樂（Arnold）為你分析。

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