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【國際油價】歐盟擬加入美國行列實施俄羅斯石油禁運　布油重上110美元　俄羅斯副總理：計劃調整石油業稅收

股市 19:08 2022/03/21

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【國際油價】歐盟擬加入美國行列實施俄羅斯石油禁運　布油重上110美元　俄羅斯副總理：計劃調整石油業稅收

歐盟考慮加入美國的行列，實施俄羅斯石油禁運，以及週末沙特阿拉伯石油設施遭到也門胡塞武裝襲擊，國際油價周一再上揚，布蘭特期油現升4.1%至每桶112美元，紐約期油升4.3%至每桶107美元。

俄羅斯塔斯社引述俄羅斯總統新聞秘書Dmitry Peskov稱，歐盟若通過對實施俄羅斯石油禁運決定，將嚴重影響全球石油市場，惡化歐洲能源市場平衡，警告「歐洲人將度過艱難的時光」。

俄羅斯石油交易價過低 副總理：打算調整石油稅收制度

俄羅斯副總理Alexander Novak稱，隨著俄羅斯石油以低於市場價格的價格交易，政府打算調整石油行業的稅收制度，使企業不會虧本經營。

Novak稱俄羅斯保持高水平的石油生產，由於制裁，石油公司面臨許多問題，但提到美國和英國拒絕購買俄羅斯石油對俄羅斯影響不大。

OANDA：石油產量出現結構性短缺

沙特石油設施遭到攻擊，OANDA高級分析師Jeffrey Halley稱，OPEC發出石油產量出現結構性短缺的警告，以及歐盟可能對俄羅斯實施石油禁運，使油價在亞洲時段躍升，又稱即使烏克蘭戰爭明天結束，由於於羅斯遭受制裁，全球也將面臨結構性的能源短缺。

【石Sir一周前瞻及異動股】長和、國泰、騰訊、九置、新奧能源及阿里

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【國際油價】瑞銀：大宗商品未來數月保持高位　布蘭特油價6月前或再挑戰125美元

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【烏克蘭戰爭】油價升2%續企100關　三桶油逆市升、油服股山東墨龍飆17%

美股 石油 烏克蘭 石油輸出國組織 美國 行業 英國 俄羅斯 歐盟 布蘭特期油

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