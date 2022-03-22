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【烏克蘭戰爭】俄軍空襲基輔 媽媽肉軀護6周大愛女

環球社會熱點 08:05 2022/03/22

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烏克蘭首都基輔多次遭到俄軍空襲，周一（21日）再次實施宵禁。一名烏克蘭母親餵哺母乳時看到屋內玻璃爆破，隨即用肉軀抵擋來保護6周大的愛女。她遭爆破玻璃碎擊中而多處受傷，但正接受治療並無生命危險。

【烏克蘭戰爭】俄炮轟基輔購物中心最少8死 巡航導彈擊烏軍事設施 【下一頁】

路透社報道，27歲烏克蘭女子Olga育有6周大的女兒Victoria。當襲擊發生時，她因為要餵哺母乳並未入睡。

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當時炮彈擊碎房間的玻璃，Olga隨即緊緊抱住女兒，試圖用自己的身軀保護女兒免受玻璃碎傷害。

蘇梅化工廠遭炮擊氨洩漏 居民須避難 【下一頁】

但她當時未察覺自己頭部受傷流血，當血液留在年幼的女兒身上時，她誤以為女兒受重傷而尖叫。

Olga的丈夫Dmytro隨即嘗試安撫她，指這些是屬於Olga而非女兒的血。她憶述空襲發生時，她曾為女兒披上毯子保暖，再加上丈夫也跳上前來保護她們兩母女，才讓女兒無大礙。

兩母女送往基輔一間兒童醫院接受治療。據悉，Victoria的傷勢並無大礙，僅出現輕微擦傷及瘀傷。但Olga的頭部及身體多處受傷，頭部需以繃帶包紮，不過並無生命危險。

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責任編輯：鄭錦玲

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