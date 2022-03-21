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【串流平台】Netflix一「功能」超受歡迎　全球每日點擊破1.36億次

科技 19:15 2022/03/21

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到底Netflix哪一項功能最受用家歡迎？

串流平台Netflix近年積極推行新功能，以創新的方式吸引客戶，例如推出互動影集，予用戶邊看邊選擇劇情；也提供「隨機播放」功能，為用戶挑選最合適的影片。到底Netflix哪一項功能最受用家歡迎？Netflix產品創新總監 Cameron Johnson近日就在官網發布文章，揭露Netflix這個受歡迎功能的設計起源。

【Netflix用戶噩耗】Netflix宣布與非同住者共用帳戶需額外收費　三地區率先實施

【烏克蘭】免費睇Netflix紀錄片《Winter On Fire》　YouTube官方頻道上架（附連結）

Johnson表示，根據官方數據指出，在觀看影片的時候，片頭經常出現「略過介紹」（Skip Intro）的按鍵，而目前略過介紹的累積每天使用次數高達1.36億次，為Netflix用家累積省下相當於195年的時間。

他指出，這項功能並不是在Netflix於2006年，初推出服務時就有的，而是在6年前才添加的，並僅限於電腦網頁版才有的獨享功能。直到2017年8月，該功能被應用於在電視上。在隔年2018年5月，才拓展至行動裝置如手機、平板，都具備此功能。

15％用戶　按下快轉鍵跳過片頭

至於為何會開發此功能？Johnson稱，Netflix主要希望能提升會員的觀看體驗，原本僅提供快轉10秒、回放倒轉10秒的功能鍵，但後來進行研究調查發現，有高達15％的用戶會在片頭最前的五分鐘，按下快轉鍵跳過片頭，因此才有「略過介紹」這個功能按鍵的想法。

Johnson笑稱，團隊一名工程師曾說：「我覺得就算放一個『免費獲得杯子蛋糕』的按鍵，點擊數還比不上『略過介紹』呢！」值得一提的是，略過介紹按鈕其實不必用滑鼠來點擊，電腦版的用家可按下鍵盤的「s」鍵，同樣可以略過介紹。

【互動系列】Netflix再推互動影集系列　答對問題助故事線發展

責任編輯：曾曉汶
 

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