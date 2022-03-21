健身房預4月底重開　業界冀提早分批復業

▲ 政府公布將於4月21日起放寬社交距離措施，首階段重開健身中心。有健身房擔心疫情變卦，重開的恢復速度未必理想。（資料圖片）

行政長官林鄭月娥公布將於4月21日起放寬社交距離措施，首階段晚市恢復堂食、重開健身中心等。有健身房擔心疫情變卦，會再押後重開安排，而政府對健身業支援仍然嚴重不足，重開的恢復速度未必理想。

【美國經濟】美國餐飲行業自動化 從快餐連鎖店轉移至中小型企業

Lavita Fitness負責人陳先生，對政府預定放寬社交距離措施表示保留及觀望，擔心疫情仍然會有變化。樂觀而言，若可如期重開，健身房亦會做好準備如清潔及「安心出行」等，但推算初期市民仍然會擔心，生意會跌7至8成，預計要暑假或年底才會明顯回升。疫情期間，有不少人選擇回內地或離開香港，預期對整個業畀的客源會有影響，港島區如中環等健身房的影響或更明顯。陳認為政府應該為健身房規模分類及分批復業效果更好。

My Fitness負責人李小姐亦對政府放話持保留態度，只能「到時再算」，最初估計今波疫情只要忍耐14日，健身房全面長期停業是始料不及，令營運極為困難，認為停業無助歇止傳播同時亦犧牲業界，政府應該讓健身房盡早分批復業而非等到4月底。但李估計即使復業後的生意將要較長時間才可恢復，除了部分客人仍擔心疫情，長期運動習慣亦受今波停業改變，要重拾習慣需時。往年未有疫情客人會於新年後開始鍛鍊迎接夏天，令生意持續上升，如今只能繼續觀望。

MTS Fitness館主陳先生對如期重開信心不大，要待屆時重開有更清晰處所人數要求細節等才可判斷，如果細節不清晰或人數限制沒有參考實際情況，健身房重開的生意也不足支持營運，希望可維持較多小班教學。

政府對支援嚴重不足滯後

Lavita Fitness負責人陳先生認為逾2年來的疫情及嚴苛防疫措施極大打擊健身行業，多次長期停業不單影響健身房，教練亦深受影響。其健身房的防疫抗疫基金尚未批出，位處的商場未有租務寬鬆安排，而第六輪防疫抗疫基金的臨時失業津貼亦難惠及尚有底薪的留職教練。

My Fitness負責人李小姐亦反映政府防疫抗疫基金援助甚慢，第五輪資助仍有一半中心未獲批出，大業主亦無租務寬鬆安排，僅小業主願意共渡時艱。

MTS Fitness稱政府對不同規模健身房支援不夠細緻，基金對大型店的資助僅杯水車薪不夠交租，小型獨立店因租金開銷較低，較易捱過困境。

【漢堡店競爭】在美推出早餐菜單兩年 Wendy’s快將超越Burger King

記者：王浩賢