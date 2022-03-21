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【Elon Musk】馬斯克宣佈推動「Master Plan」第三階段 將高度整合旗下三大公司

理財智慧 18:37 2022/03/21

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特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）早前宣佈，正在推動 「Master Plan」 Part 3，引發全球網友和媒體瘋狂推測。亦有媒體質疑Part 2目前還有很多未完成的項目，Tesla Semi和Cybertruck目前都還未大規模量產，全自動駕駛雖然有所進步，但並未實現。

【賞你遊】旅發局：疫情紓緩時將重推「賞你遊」　預計提供約4萬名公海遊名額【下一頁

【青姐話】周圍都阿信 風險在誠信 揸住隻騰訊 隊到你唔信

其後馬斯克於社交平台揭露了一些Part 3的內容，他表示在第三階段中，特斯拉的主要目標會放在大規模擴張，這是為了讓人類社會全面拋棄化石燃料，並擴大運用人工智慧所必需的基礎。SpaceX 負責太空，The Boring Company負責快速通行隧道，這三家公司恰好對應了天空、地面和地下，未來三間公司的發展將視乎彼此之間的進度，一拼考慮。

【溫股知新】宏觀因素唔多妥 亂咁入市捱苦果

目前外界猜測Part 3可能跟人工智慧高度相關。特斯拉擁有世界最強大的處理器之一 Dojo，以及目前市面上最強的純視覺自動駕駛軟體，還有全球服務範圍最廣的衛星網路 Starlink，同時也有著野心勃勃的機器人計畫 Tesla Bot，全世界有上百萬輛特斯拉電動車，正在道路上收集各式各樣的數據。

【職業趨勢】微軟2022工作趨勢報告 「永遠在綫」風險持續增加【下一頁

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記者：鄭日棱

 

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