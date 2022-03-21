【烏克蘭戰爭】俄炮轟基輔購物中心最少8死 巡航導彈擊烏軍事設施

俄羅斯持續對烏克蘭發動猛烈攻勢，俄軍周日（20日）晚上炮轟首都基輔一處購物中心，並引發大火，烏克蘭總檢察長辦公室表示，最少8名平民在襲擊中喪生。此外，俄國防部指，空軍發射巡航導彈擊中西部烏軍事設施。

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俄軍周日晚上轟炸基輔一座大型購物中心，並引發多個樓層發生大火，更波及附近多部車輛及其他設施。閉嘔路電視顯示，購物中心先發生大規模爆炸及升起蘑菇雲，隨後再有連串小型爆炸，部分民居窗戶亦被震碎。

經過消防員徹夜救火，大火於周一（20日）被撲熄，購物中心已燒剩支架，部分建築物仍在冒煙。消防及士兵在災區進行調查及搜尋生還者，烏克蘭總檢察長辦公室表示，最少有8人襲擊中喪生。

俄國官員確認一名軍官陣亡 【下一頁】

英國軍事情報部門周一指，基輔北部戰爭仍然激烈，但俄軍在東北部地區卻節節敗退，已退守遠離基輔25公里外地方。情報部門指，基輔仍屬俄羅斯主要軍事目標，俄軍或在未來數週內首要考慮包圍基輔。

此外，俄軍似乎增加空襲攻勢；俄羅斯國防部周一表示，俄軍發射巡航導彈擊中西部Rivne地區軍事設施，當地政府負責人Vitaliy Koval亦證實，俄軍向軍事訓練基地發射兩枚導彈。

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責任編輯：郭麗明