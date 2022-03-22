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【新股IPO】豪華遊艇製造商法拉帝9638開始招股　入場費2852.5元

新股IPO 00:00 2022/03/22

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豪華遊艇製造商法拉帝9638開始招股　入場費2852.5元

由濰柴動力 （02338） 母企濰柴集團持有的豪華遊艇製造商法拉帝Ferretti S.p.A （新上市編號：09638） ，今日起招股。全球發售8358萬股，招股價介乎21.82元至28.24元，最高集資23.6億元，一手100股，入場費為2852.5元，中金為獨家保薦人。

公司預計將於本周五（25日）截止認購，3月31日掛牌。是次招股將會引入5位基石投資者，合共認購1.295億美元，當中包括陽光保險、海南自貿港基金等。

法拉帝董事長譚旭光表示，選擇在香港上市，是因目前亞太豪華遊艇市場快速發展，並預期未來5至10年期間，這個地區的增長快速。他又指，中國遊艇市場的發展前景巨大，海南省貿易港的落成，令遊艇關稅大幅下跌，有助香港、海南、大亞灣等地的遊艇銷量，更可帶動日本、越南、星馬等地。

譚旭光又指，濰柴集團在亞太地區擁有自己的服務網絡，包括對發動機等機械的研究深入，相信能夠對法拉帝推進亞太地區市場有很大幫助。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】

【石Sir一周前瞻及異動股】長和、國泰、騰訊、九置、新奧能源及阿里

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港股 香港 亞太 關稅 濰柴動力（02338） 中國 集資 IPO

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