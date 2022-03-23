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【長和系】打造出糧組合 長和系7大高息股逐個捉

股樓投資 15:28 2022/03/23

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踏入今年市場大幅波動, 令投資者的避險意識高漲。傳統散戶收息愛股煤氣(00003)突宣布取消派發紅股，顯示市場對收息股的高度重視。另一邊廂，李嘉誠家族旗下的長和系內一眾股份，近日俱先後公布去年全年業績並將會派發股息，當中長和(00001)及長實(01113)派息俱較去年增加。

【大行點睇】大摩料中資科技股 重現盈利前景 一文看盡20股最新評級及目標價  詳情請看【下一頁

而除了已除淨的置富產業(00778)，長和系內另外多隻仍未除淨的高息股。若趁現時買入上述股份，可打造一個出糧組合，趕及於下月起定期收取股息。

長和系7大高息股一覽：

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美銀證券發表報告指出，長和去年業績符預期，該行看好集團承諾在第2或3季完成向Cellnex出售英國通訊塔後重啟股份回購，總體而言，認為長和估值具有吸引力，在承諾更多股東回報的同時，管理層還有意參與歐洲，尤其是英國電信整合。儘管上一次整合沒有產生良好的回報，但之前的收購表明，如果所需的監管措施不太繁重，整合可以產生良好的協同效應。該行重申「買入」評級，目標價70元。

【第5波疫情】滙豐看好8隻港股 受惠本港恢復商業活動  詳情請看【下一頁

報告指，長和去年純利增長15％至335億元，符合該行預期，全年派息2.66元，派息比率達30.5％，業績強勁增長受益於港口和零售業務從疫情中復甦，但部分被歐洲電信業務持續的壓力所抵銷。這兩年的一次性項目估計基本利潤增長43％至290億元，集團將繼續尋找能夠增加收益和現金流的收購，包括電訊資產整合、新零售店、新基建投資等。

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撰文 : 李尚毅

長和（00001） 港股

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