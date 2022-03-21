【全城抗疫】有線寬頻上網優惠月費低至28元 同步推出全新抗疫電視節目表

有線寬頻（01097）宣布推出《有線‧香港開電視陪你在家開心啲》計劃，提供涵蓋防疫資訊、社區關懷、運動健康、家居煮食、影視娛樂、網上娛樂、兒童學習等範圍的服務，旗下的有線電視及香港開電視，亦以一系列節目及內容全方位陪伴觀眾共度疫境。此外，有線寬頻亦將推出3項月費優惠計劃，寬頻上網優惠低至28元月費就有交易。

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《有線‧香港開電視陪你在家開心啲》的一系列節目及內容，包括電視節目《全城抗疫講呢啲》、醫護打氣歌《不要放棄》、線上及電視運動節目《有線星級學堂：輕鬆在家Gym》、電視烹飪節目《疫境中的餐桌》、電視兒童節目《細路開電視》（抗疫升級版），以及繼續於「全城抗疫周末開戲」時段播放經典好戲。

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有線寬頻亦推出《Stay Positive抗疫優惠》，優惠期內首2,000名成功申請的新用戶，可享特別月費優惠。優惠包括3項月費計劃：

「計劃1」可低至28元月費享用100M普世寬頻上網優惠； 「計劃2」可以99元月費即享1000M光纖寬頻，連同有線新聞財經王牌頻道，再加送6個月兒童組合； 「計劃3」可以168元月費，享用2x1G光纖寬頻連同有線新聞財經王牌頻道，再加送6個月精選紀實組合，首100位登記更可獲贈空氣清新機1部。

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責任編輯：嚴浩文