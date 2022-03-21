▲ 【香港經濟】本港去年第4季錄得70億元國際收支赤字 經常帳錄得961億元盈餘

政府統計處公布，本港2021年第4季錄得70億元的國際收支赤字，相當於本地生產總值的0.9%，而2021年第3季則錄得272億元的盈餘（相當於本地生產總值的3.7%）。全年國際收支錄得91億元赤字（相當於本地生產總值的0.3%），而二零二零年則錄得2,630億元盈餘（相當於本地生產總值的9.8%）。

本港第4季的經常賬戶錄得961億元盈餘（相當於本地生產總值的12.8%），反映香港儲蓄多於投資，令其累積對外金融資產（例如股本證券或債務證券），在環球金融波動時提供緩衝。而2020年第四季錄得334億元經常賬戶盈餘（相當於本地生產總值的4.7%），盈餘按年增加主要是由於貨物貿易差額、服務貿易盈餘和初次收入淨流入均有增加。

去年全年經常賬戶盈餘為3,216億元

貨物貿易錄得414億元盈餘，而二零二零年同季則錄得57億元赤字。同期，服務貿易盈餘由133億元增加至236億元。

去年全年的經常賬戶盈餘為3,216億元（相當於本地生產總值的11.2%），較2020年的1,868億元盈餘（相當於本地生產總值的7.0%）為多，盈餘增加主要是由於貨物貿易差額、初次收入淨流入和服務貿易盈餘均有增加。

上季非儲備金融資產錄得1,357億元整體淨流出

2021年第4季非儲備金融資產錄得1,357億元的整體淨流出（相當於本地生產總值的18.1%），政府解釋，第4季整體淨流出源自證券投資和其他投資的淨流出，而直接投資和金融衍生工具現金結算所引致的淨流入則抵銷了部分的整體淨流出。上季儲備資產減少70億元，而2021年第3季則增加272億元。

全年非儲備金融資產錄得3,791億元的整體淨流出（相當於本地生產總值的13.2%），而2020年則錄得192億元的整體淨流入（相當於本地生產總值的0.7%），主要是由於證券投資的淨流出，而直接投資的淨流入則抵銷了部分的整體淨流出。2021年全年儲備資產減少91億元，而2020年則增加2,630億元。

去年底香港對外債務總額為146,522億元 按季增加332億元

截至2021年第4季底，香港的對外債務總額為146,522億元（相當於本地生產總值的 5.1倍）按季增加332億元，主要是由於政府的對外債務、其他界別的對外債務和直接投資的債務負債（公司間借貸）增加所致，而銀行界別對外債務的減少則抵銷了部分的增幅。

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