【異動股】 新奧能源去年多賺逾23% 加上受惠歐洲限制俄國天然氣 股價爆升逾一成

藍籌新奧能源（02688）去年多賺23.5%，帶動股價逆市升，為今日（21日）最強藍籌，高見122.7元，最多升24%，收報111.3元，升12.5%，成交額7.3億元。

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新奧能源去年營業額931.1億元（人民幣，下同），按年上升30%；純利增加23.5%至77.6億元，撇除商品衍生合同已變現結算的核心利潤升14.6%至71.5億元。末期息增0.5%至2.11港元，全年股息升11.6%至2.7港元。

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集團首席財務官劉建鋒指，俄烏衝突對天然氣供應造成很大影響，但公司在俄羅斯並無天然氣採購業務，而歐洲限制俄氣，令俄羅斯增加向中國輸氣的力度，預期長遠對中國天然氣供應有正面影響。

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記者：郭秀慧