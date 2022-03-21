【有相睇】放盤近一年4度減價未獲承接　居屋業主再劈到低過市價　三房單位終以658萬成交

第五波疫情有回落跡象，但樓市未及重拾升勢，二手市場仍見低市價成交，連居屋也不例外。富誠地產林凱薇表示，采頤花園錄三房單位成交，業主因移民將單位減至低市價出售。

單位為采頤花園10座高層J室，實用面積587平方呎，單位為3房間隔，座向西北望區內樓景，日前以658萬元綠表價成交，實用呎價11,210元。

單位圖川（由代理提供）

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

代理指，上述單位業主因移民，於去年5月開價750萬元（綠表）放售，期間共4度調低價錢，但反應未如理想。單位放盤11個月，最終以658萬元（綠表）成交，低於市場約30萬元或約4.6%。從放盤至成交，議價空間共92萬元。

資料顯示，采頤花園位於新蒲崗彩虹道242號，屬私人參建居屋，由新世界發展商興建，共有12座，提供約3000伙。原業主於2000年9月以152.4萬元綠表購入，持有單位22年，是次轉手賬面獲利約505.6萬元，升值約3.3倍。

同場加映︰【青姐話】人人話見底 其實抵唔抵？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機