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【有相睇】放盤近一年4度減價未獲承接　居屋業主再劈到低過市價　三房單位終以658萬成交

股樓投資 18:10 2022/03/21

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第五波疫情有回落跡象，但樓市未及重拾升勢，二手市場仍見低市價成交，連居屋也不例外。富誠地產林凱薇表示，采頤花園錄三房單位成交，業主因移民將單位減至低市價出售。

單位為采頤花園10座高層J室，實用面積587平方呎，單位為3房間隔，座向西北望區內樓景，日前以658萬元綠表價成交，實用呎價11,210元。

單位圖川（由代理提供）

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代理指，上述單位業主因移民，於去年5月開價750萬元（綠表）放售，期間共4度調低價錢，但反應未如理想。單位放盤11個月，最終以658萬元（綠表）成交，低於市場約30萬元或約4.6%。從放盤至成交，議價空間共92萬元。

資料顯示，采頤花園位於新蒲崗彩虹道242號，屬私人參建居屋，由新世界發展商興建，共有12座，提供約3000伙。原業主於2000年9月以152.4萬元綠表購入，持有單位22年，是次轉手賬面獲利約505.6萬元，升值約3.3倍。

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撰文 : 謝昕蕎

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