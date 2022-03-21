【Omicron】阿斯利康新冠藥稱有效對抗 包括亞變種BA.2

新冠肺炎Omicron變種病毒引發全球新一輪疫情，亞變種BA.2被指傳染力更強，恐對公共衛生形成更大威脅。英國與瑞典藥廠阿斯利康表示，自家新冠藥物有效對抗Omicron變種，更包括亞變種BA.2。

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阿斯利康（Astrazeneca）周一（21日）公布，由美國華盛頓大學（Washington University）做的獨立實驗研究，指自家新冠藥物Evusheld有效對抗Omicron變種，連同更傳染力的亞變種BA.2。

數據顯示，服用Evusheld後，實驗老鼠的肺部樣本探測到Omicron變種病毒數目有減少。針對BA.1﹑BA.1.1及BA.2的數據中，亦發現能限制肺部發炎。阿斯利康科學家John Perez表示，研究證實Evusheld是保障高危族群的重要潛在治療手段。但研究暫未獲同行評審。

上周公布的實驗結果中，阿斯利康指Evusheld能減低77％感染有症狀新冠肺炎的風險。數據指當新冠患者出現症狀首周內服用Evusheld，將有效降低死亡及避免變成重症。Evusheld已獲美國批准使用，仍等待歐洲國家審批。

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責任編輯：吳漢培