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【烏克蘭】Epic Games捐《Fortnite》兩周收入　予烏克蘭作人道救援

科技 18:01 2022/03/21

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Epic Games計畫將《Fortnite》3月21日至 4月3日期間的收入，全數捐出予烏克蘭作人道救援。

俄羅斯、烏克蘭戰爭引發全球高度關注，不少國際企業也憑一己之力提供協助。美國遊戲開發商Epic Games近日宣布，加入烏克蘭支援行列，計畫將旗下熱門遊戲《要塞英雄（Fortnite）》的收入，全數捐出予烏克蘭作人道救援，盼能藉此為烏克蘭民眾提供住宿、急救等各種形式的援助。

【俄烏大戰】美國FBI、歐盟相繼發出警告　衛星通訊網絡遭黑客攻擊數量飆升

【俄烏大戰】俄羅斯能源巨擘Transneft遭黑客攻擊　洩露79GB數據

Epic Games在Twitter上宣布，計畫將《Fortnite》3月21日至4月3日期間的收入，包括玩家在V-Buck及其它虛擬商品上所「課金」的資金，全數捐給 Direct Relief、UNICEF、Food Programme 及聯合國難民署等組織，為烏克蘭民眾提供援助。

為了盡快讓烏克蘭民眾獲得急需的援助，Epic Games表示屆時會第一時間，按照交易記錄送出捐款，而不是等平台和支付服務方完成全部轉帳後，再採取行動。

與此同時，Epic Games合作夥伴微軟（Microsft）也表示，將4月3日前透過Microsoft Store「課金」的《Fortnite》消費通通捐獻，以表支持烏克蘭受影響的民眾。

【烏克蘭】Twitter刪除逾5萬則帖文　打擊與烏克蘭相關不實資訊

責任編輯：曾曉汶

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