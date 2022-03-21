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【防疫措施】大部分防疫措施維持至4.20　廠商會：錯失復活節旺季、總商會：有助經濟復甦（第二版）

Hot Talk 19:39 2022/03/21

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【防疫措施】大部分防疫措施維持至4.20　廠商會：錯失復活節旺季、籲以「疫苗通行證」為基礎提早復業

政府宣布將於4月20日後放寬防疫措施，香港中華廠商會認為，目前消費行業已面臨倒閉邊緣，「復常」路線圖可恢復營商信心，但這亦意味業界又將錯失復活節旺季，建議若未來兩周疫情個案回落，可考慮以「疫苗通行證」和高標準的防疫措施為基礎，提早讓美容、健身等風險較低的行業恢復營業，同時讓食肆有限度恢復晚市，以每枱2人及最多一半入座率為限。

防疫措施由4月21日起逐步取消【下一頁】

香港總商會亦歡迎政府分階段撤銷社交限制措施，為企業提供清晰的復常路線圖。總商會主席王冬勝表示，分階段放寬社交限制有助企業和社會回復常態，加上消費券及其他財政支援計劃的帶動下，希望本港經濟能儘快走出疫情困境，踏上復蘇之路。他又指，香港作為全球重要的商業樞紐，希望隨着已完成接種疫苗的人口增加，市民得到全面的保護，能為香港全面恢復通關提供合適的條件。

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廠商會又指，政府取消「禁飛令」讓香港居民優先返港和縮短其檢疫期的做法合理，希望疫情受控後，將有關措施延展至非香港居民的商務旅客，爭取國際投資者重臨香港，維持香港國際金融地位。

（第二版加入總商會）

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