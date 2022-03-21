  • 22°C
香港時間 : 2022321日 (一) 18:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【優惠著數】4月將發放新一輪電子消費券　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）

商業 18:05 2022/03/21

分享：

4月本港再次推出電子消費券，總額更加碼至1萬元。（資料圖片）

本地疫情再次嚴峻，零售、飲食業尤其受拖累。港府將於4月再次推出電子消費券，總額更加碼至1萬元，店家亦加推折扣吸引顧客。本欄繼續為讀者蒐集消費情報，敬請留意。歡迎報料：sec_eo@hket.com。

【3月21日】

商戶 優惠詳情 優惠期
Kotex 草本抑菌安心熟睡褲2件半價；滿228元，送雙人防UV露營帳篷。 至3月24日
fresh 優惠期內，官網購物免運費。 至3月31日
Skyler 春季大優惠，床褥及枕頭等全線貨品8折。 至4月5日

【3月20日】

商戶 優惠詳情 優惠期
玩具”反”斗城 網店購買指定品牌玩具，輸入優惠碼 “crazy”，即享全線8折優惠。 至3月24日
Oliver's Super Sandwiches 外賣自取可享8折優惠。 至另行通知
A-1 Bakery Group 網店人氣麵包及輕食組合套餐提供9折優惠。 至另行通知

【3月17日】

商戶 優惠詳情 優惠期
Sanrio Gift Gate 門市購買指定毛公仔和咕𠱸類別可享8折優惠。 至3月31日
華御結 凡買2個御結可減2元，3個御結可減5元，4個或以上可減8元。 至3月31日
美亞 廚具精選貨品低至2折。 至另行通知
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【疫市商機】珠寶品牌兩招吸管理人才　看好消費券商機
今日
【疫市商機】珠寶品牌兩招吸管理人才　看好消費券商機
【疫市求生】莎莎進駐foodpanda mall　銷售防疫物資等700款產品
2022/03/16
【疫市求生】莎莎進駐foodpanda mall　銷售防疫物資等700款產品
【健身中心自救】健身中心疫下經營難　惟一對一健身服務疫市上升
2022/03/15
【健身中心自救】健身中心疫下經營難　惟一對一健身服務疫市上升
【疫市營商】疫下健康食品商銷售增兩成　潤喉潤肺食品最暢銷
今日
【疫市營商】疫下健康食品商銷售增兩成　潤喉潤肺食品最暢銷

你可能感興趣

【疫市商機】珠寶品牌兩招吸管理人才　看好消費券商機
今日 17:00
【疫市商機】珠寶品牌兩招吸管理人才　看好消費券商機
【疫市求生】莎莎進駐foodpanda mall　銷售防疫物資等700款產品
14:10 2022/03/16
【疫市求生】莎莎進駐foodpanda mall　銷售防疫物資等700款產品
【健身中心自救】健身中心疫下經營難　惟一對一健身服務疫市上升
20:48 2022/03/15
【健身中心自救】健身中心疫下經營難　惟一對一健身服務疫市上升
醫療用品 美食 家電 家具 美容 網上購物 餐飲 電子消費券 疫情 著數優惠

上一篇文章

【美國經濟】美國餐飲行業自動化　從快餐連鎖店轉移至中小型企業

下一篇文章

【疫市營商】疫下健康食品商銷售增兩成　潤喉潤肺食品最暢銷
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【求職市場】人工智能成主流　兩大熱門職位最搶手
【求職市場】人工智能成主流　兩大熱門職位最搶手
【糧食危機】全球柴油化肥等成本大漲　各國農民開始大量囤貨
【糧食危機】全球柴油化肥等成本大漲　各國農民開始大量囤貨
【蔬菜供應】內地抵港蔬菜和鮮活食品數目穩定　菜芯平均批發價每斤9.4元
【蔬菜供應】內地抵港蔬菜和鮮活食品數目穩定　菜芯平均批發價每斤9.4元
【保就業2022】經營受限餐飲業屬資助範圍　有商戶停業下仍出糧留住員工
【保就業2022】經營受限餐飲業屬資助範圍　有商戶停業下仍出糧留住員工
【消費優惠】新一年繼續買筍貨　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【消費優惠】新一年繼續買筍貨　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【疫市營商】疫下健康食品需求增　保護視力、舒緩睡眠產品生意額增1成
【疫市營商】疫下健康食品需求增　保護視力、舒緩睡眠產品生意額增1成
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款