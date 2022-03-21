【優惠著數】4月將發放新一輪電子消費券　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）

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【美國經濟】美國餐飲行業自動化 從快餐連鎖店轉移至中小型企業
本地疫情再次嚴峻，零售、飲食業尤其受拖累。港府將於4月再次推出電子消費券，總額更加碼至1萬元，店家亦加推折扣吸引顧客。本欄繼續為讀者蒐集消費情報，敬請留意。歡迎報料：sec_eo@hket.com。
【3月21日】
|商戶
|優惠詳情
|優惠期
|Kotex
|草本抑菌安心熟睡褲2件半價；滿228元，送雙人防UV露營帳篷。
|至3月24日
|fresh
|優惠期內，官網購物免運費。
|至3月31日
|Skyler
|春季大優惠，床褥及枕頭等全線貨品8折。
|至4月5日
【3月20日】
|商戶
|優惠詳情
|優惠期
|玩具”反”斗城
|網店購買指定品牌玩具，輸入優惠碼 “crazy”，即享全線8折優惠。
|至3月24日
|Oliver's Super Sandwiches
|外賣自取可享8折優惠。
|至另行通知
|A-1 Bakery Group
|網店人氣麵包及輕食組合套餐提供9折優惠。
|至另行通知
【3月17日】
|商戶
|優惠詳情
|優惠期
|Sanrio Gift Gate
|門市購買指定毛公仔和咕𠱸類別可享8折優惠。
|至3月31日
|華御結
|凡買2個御結可減2元，3個御結可減5元，4個或以上可減8元。
|至3月31日
|美亞
|廚具精選貨品低至2折。
|至另行通知