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【優惠著數】第二期消費券8月發放　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）

商業 17:44 2022/06/15

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4月本港再次推出電子消費券，總額更加碼至1萬元。（資料圖片）

疫情放緩，市民漸回復正常生活，隨着早前消費券發放，各商戶紛推優惠吸客，市道亦見好轉。本欄繼續為讀者蒐集消費情報，敬請留意。

歡迎報料：sec_eo@hket.com

【6月15日】

商戶 著數重點 優惠期
眼鏡88 在網店預購任何聽覺檢查計劃，送長者護理及健康保健產品9折電子優惠券。 截至7月2日
Sanrio Gift Gate 銅鑼灣SOGO分店限時正價貨品88折。 截至6月19日
Natural Home 消費滿2,000元，輸入優惠碼【lovedaddy】，可享額外88折優惠。 截至6月19日

【6月14日】

商戶 著數重點 優惠期
美心西餅 指定牛油蛋糕40元2件。 截至6月15日
譚仔三哥米線 凡惠顧外賣自取一餸或以上米線、過橋米線或推廣產品米線，即可以優惠價加配「小食飲品組合」一份。 截至7月13日
聖安娜餅屋 月餅早鳥優惠低至5折。 截至8月3日

【6月13日】

商戶 著數重點 優惠期
Pizza Hut 食滿每$50 即送$50現金折扣券 送完即止
雅芳婷 網店父親節優惠 低至5折 截至6月19日
維他奶 VitaOat燕麥奶6包裝$3優惠券 截至6月30日

【6月12日】

商戶 著數重點 優惠期
新渡輪 「長洲-中環航線」推「清晨航班折扣優惠」，憑成人八達通繳付普通客位或豪華客位之正價船費入閘可享8折優惠。 截至7月15日
牛涮鍋 指定分店「美國Prime牛肩脊90分鐘放題」低至55折。 售完即止
Oliver's Super Sandwiches 晚市二人套餐優惠套餐價只需188元（原價247元起），SUPER CLUB會員只需168元。 售完即止

【6月9日】

商戶 著數重點 優惠期
美心西餅 原味雞蛋卷32條裝以優惠價99元發售。 截至6月12日
A-1 Bakery 父親節「陽光爸爸朱古力果仁蛋糕」提供早鳥優惠。 截至6月15日
7-Eleven 「特濃朱古力味新地」逢星期五買1送1。 截至另行通知

【6月8日】

商戶 著數重點 優惠期
鴻福堂 於分店用電子支付購物，即享限時優惠全單9折。 截至6月15日
魚尚 凡購買任何產品滿100元，便可獲贈價值100元飲食禮券。 派完即止
Giordano 網店指定日常著貨品299元/2包。 截至另行通知

【6月7日】

商戶 著數重點 優惠期
美心西餅 指定甜品 3件85折 截至6月12日
Marathon Sports 便服及運動名牌開倉 低至2折 截至6月13日
莎莎 指定產品驚喜價 截至6月9日

【6月6日】

商戶 著數重點 優惠期
Marks and Spencer 所有熱飲半價。 截至6月12日
Paul Lafayet 由6月7日起，可以250元購買一套10張原價500元的焦糖燉蛋節禮券。 截至6月9日
Pizza-BOX 網上訂購外送服務或外賣自取200元，及於優惠卡輸入優惠碼【sb0606】，即送肉醬千層闊麵一客。 截至6月12日

【6月5日】

商戶 著數重點 優惠期
豐澤 精選電視折上折，最高可減高達7,000元。 截至6月30日
商務印書館 憑滙豐銀聯信用卡或扣賬卡於門市購物，單一簽賬淨額滿200元，可獲50元優惠券一張。 截至6月19日
友和 購買指定Acer手提電腦，送價值3,199元的電競椅。 截至6月30日

【6月2日】

商戶 著數重點 優惠期
GU 感謝祭期間多款人氣男女裝服飾設有優惠，貨品低至79元起。 截至6月9日
Nike 會員在官網購買滿3件或以上指定產品，可享折扣優惠。 截至6月9日
LOEWE 官方網店進行限時折扣優惠，超過500款產品低至半價發售。 截至7月19日

【6月1日】

商戶 著數重點 優惠期
GODIVA 黑巧克力味軟雪糕配巧克力卷買1送1。 截至6月5日
鴻福堂 6月消費券套裝低至46折。 截至6月30日
帝苑酒店 首12名顧客網上訂購Le Soleil越南餐廳節日午餐及晚餐，可獲9折優惠。 售完即止

【5月31日】

商戶 著數重點 優惠期
德國寶 由6月1日起舉行夏季快閃開倉，低至1折。 截至6月7日
Casablanca 首次購物滿300元，輸入優惠碼【CASANEW】，即享20元折扣。 截至另行通知
TEMPUR 於上環及油麻地永安百貨，可以低至5折購買TEMPUR床品。 截至6月5日

【5月30日】

商戶 著數重點 優惠期
Pizza-BOX 網上訂購滿200元，送忌廉白汁雞皇蘑菇意粉。 截至6月5日
天仁茗茶 一田店限定，香醇奶茶系列第二杯半價。 截至6月7日
珍煮丹 任何飲品逢星期一買1送1。 截至另行通知

【5月29日】

商戶 著數重點 優惠期
恆香老餅家 網站上設有每日限時發售的超早鳥優惠，訂購指定月餅低至128元起。 截至另行通知
adidas 網站上購買2件或以上正價或特價貨品，享8折優惠。 截至另行通知
ZARA 網站設有特價精選優惠，指定產品享折扣。 截至另行通知

【5月26日】

商戶 著數重點 優惠期
Uniqlo 感謝節提供過百款產品優惠。 截至6月9日
香港迪士尼樂園 「奇妙處處通」會員初夏購物優惠低至65折。 截至6月12日
大家樂 上網買2人餐滿140元，即送4張10元實體優惠券。 售完即止

【5月25日】

商戶 著數重點 優惠期
天仁茗茶 在太古誠品店憑截圖購買任何茶飲，即可享「第二杯半價」。 截至6月5日
RMK 於崇光感謝祭期間，購物滿1,000元或以上，即送重點卸妝液145ml及海洋淨透啫喱磨砂潔面膏30g 3件。 截至5月31日
千色eshop 訂單滿300元，即享免運貨送貨，及獲贈威露士試用裝乙份。 截至6月7日

【5月24日】

商戶 著數重點 優惠期
海港城展銷集 馬拉松便服及運動名牌開倉，產品低至2折。 截至5月30日
KFC App限定提供20元優惠價買五星巴辣雞腿包及飲品。 截至6月5日
海洋公園水上樂園 香港身份證號碼有「4」「5」相連數字，可享門票半價優惠，有「4」或「5」數字，可享門票8折優惠。 截至6月30日

【5月23日】

商戶 著數重點 優惠期
富臨皇宮 網購外賣自取限定龍蝦花膠滋味三寶$398 售完即止
Pizza-BOX 網上訂購滿$200 送香焗雞上髀3件 截至5月29日
日本城 盤點清貨全場任選3件貨品滿$100即享照價再85折 售完即止

【5月22日】

商戶 著數重點 優惠期
Crostini 至尊曲奇禮盒或至尊蝴蝶酥禮盒買1送1。 截至5月27日
YA-MAN 於SOGO感謝祭期間，美顏儀低至6折。 截至6月26日
CLINIQUE 於專門店購物滿500元並使用消費券付款，即享50元現金折扣優惠。 截至5月31日

【5月19日】

商戶 著數重點 優惠期
稻香 指定時段入座，火鍋低至半價。 截至另行通知
喜茶 飲品買1送1。 截至5月22日
OK便利店 指定牛奶飲品$6盒。 截至9月14日

【5月18日】

商戶 著數重點 優惠期
Crabtree & Evelyn 全店產品低至5折。 截至5月31日
大班麵包西餅 在大班網店，買各款端陽糭禮券滿600元，即可享免運費優惠。 截至5月23日
榮華 網店限家月餅超早鳥優惠，5張月餅券低至722.5元。 截至5月29日

【5月17日】

商戶 著數重點 優惠期
美亞廚具 帶同任何品牌舊廚具到觀塘體驗店，可以指定價錢換購不黏單柄鍋或不黏煎鍋一個。 截至5月31日
永安百貨 超級購物日精選產品低至2折。 截至6月5日
崇光百貨 感謝祭各樣產品提供大量優惠。 截至6月26日

【5月16日】

商戶 著數重點 優惠期
Pret A Manger 「熱情小壽桃蛋糕」買1送1。 截至5月22日
Pizza-BOX 網上訂購門市自取超級多寶大批只需88元。 截至5月22日
譚仔三哥米線 凡惠顧外賣自取一餸或以上米線、過橋米線或推廣產品米線，即可以優惠價加配「小食飲品組合」一份。 截至6月12日

【5月15日】

商戶 著數重點 優惠期
洪瑞珍 坑口店每日首30名顧客可享「買3送3」優惠。 截至5月20日
玩具反斗城 網店購買精選DIY繪畫產品 ，輸入優惠碼 「crazy」，即享任揀2件7折優惠。 截至5月23日
AEON 慶祝開業35周年，大量精選商品以優惠價發售 。 截至6月8日

【5月12日】

商戶 著數重點 優惠期
6IXTY8IGHT 舉行20周年限定購物禮遇，全場貨品2件8折、3件或以上7折。 截至5月22日
曼秀雷敦 由5月21日起，買樂敦CC美白去痘印系列產品，即享買2送1優惠。 截至5月27日
莎莎 凡購買Dr.Jart 指定產品2件，即送積雪草舒緩旅行套裝3件裝。 截至5月24日

【5月11日】

商戶 著數重點 優惠期
時代廣場展銷集 時裝集團Sidefame旗下指定品牌產品低至1折起。 截至5月16日
運動家 北角匯分店指定產品低至45折。 截至另行通知
澳洲歌婷 全線床褥低至5折，用Atome付款額外再9折。 截至另行通知

【5月10日】

商戶 著數重點 優惠期
華御結 顧客可以優惠價20元選購2件粒粒紅豆銅鑼燒。 截至5月18日
自助山 購買端午節糭可享早鳥優惠。 截至5月24日
Pizza Hut 星期一至五消費滿180元，加1元可多一個批。 截至另行通知

【5月9日】

商戶 著數重點 優惠期
GODIVA 指定散裝巧克力買1送1 / 片裝巧克力買10送10 截至5月22日
Pizza-BOX 網上訂購滿$200 送燒豬仔排骨 截至5月15日
759 阿信屋 指定貨品限時優惠 截至5月13日

【5月5日】

商戶 著數重點 優惠期
海洋公園
以Visa卡購買指定成人套票，即享港幣100元折扣，折扣後成人門票低至港幣260元。		 截至6月30日
Pacific Coffee 於eShop購買任何型號的瑞士JURA咖啡機，即送總值超過港幣900元的限定禮品包。 截至5月31日
MAKE UP FOR EVER 多款熱賣底妝產品，低至半價。 截至5月14日

【5月4日】

商戶 著數重點 優惠期
AUMNIE 買任何3件產品，可享8折。 截至5月8日
老行家 指定燕窩美肌產品，低至57折。 截至5月8日
奇華餅家 凡於門市選購五月粽或粽券滿80元， 即送20元現金禮券一張。 截至6月3日

【5月3日】

商戶 著數重點 優惠期
時代廣場展銷集 馬拉松便服及運動名牌開倉，指定貨品低至2折。 截至5月9日
The Club Club Shopping為會員精選多款產品，低至3折。 截至5月16日
KFC 香蜜鬆餅優惠價6元2件，惠顧任何套餐以3元加配1件。 截6月1日

【5月2日】

商戶 著數重點 優惠期
Mothercare  母親節優惠，網店及門市產品低至55折。 截至5月15日
大生生活超市 8週年慶提供大量產品優惠。 截至5月15日
GODIVA 母親節優惠產品低至7折。 截至另行通知

【4月28日】

商戶 著數重點 優惠期
Tonymoly 全線門市及網店大減價，低至3折。 截至5月3日
LIFETASTIC 任何LIFETASTIC分店預訂3款精選母親節蛋糕，可享9折。 截至5月2日
豐澤 脫毛機快閃優惠，精選產品低至39折。 截至5月8日

【4月27日】

商戶 著數重點 優惠期
Circle K Häagen-Dazs迷你雪糕杯6件售120元，加10元可享多一件。 截至5月2日
7-Eleven 指定產品有優惠，例如12元售E-KIND堅果棒35-40克。 截至5月2日
759阿信屋 每日設有限時優惠，例如急凍串燒2件售65元。 截至5月1日

【4月26日】

商戶 著數重點 優惠期
惠而浦 多款陳列家電以優惠價發售，指定7公斤上置式洗衣機及8公斤前置式洗衣機只需要999元。 4月27日至5月3日
可口可樂、滴露 購物滿188元，送OOHA荔枝乳酸味無糖汽水迷你裝6罐。 截至5月5日
余仁生 購買滴鷄精系列，折實後滿800元，即送花膠滴鷄精（1包裝）。 截至5月31日

【4月25日】

商戶 著數重點 優惠期
百老匯 推出「200元睇5套戲」限定優惠，每套附上4張換票證及1張電影贈券。 4月27日中午12時開售
Pizza-BOX 凡於網上訂購外送服務或外賣自取滿200元，及輸入優惠碼： kw0425，即享有免費「韓式辣醬雞翼」一客。 截至5月1日
Pandora 精選飾品套装低至7折。 截至5月25日

【4月24日】

商戶 著數重點 優惠期
東海堂 於東海堂門市訂購母親節系列或網上輸入優惠碼「MDAY2022」，即可享85折。 截至5月4日
Supamax 於線下銷售點購買服裝系列，可享1件8折、2件7折優惠。 截至5月9日
Samuel Ashley 在門市或官網選購指定正價貨品滿2件或以上，即享8折優惠。 截至另行通知

【4月22日】

商戶 著數重點 優惠期
MUJI 無印良品週間 會員尊享 全店額外9折 截至5月2日
麒麟啤酒 指定OK便利店買滿$45 +$19換購限量「麒麟一番搾・櫻花陶瓷焗盤」 截至5月4日
Yves Rocher BIG SALE 護理產品買1送1 截至4月30日

【4月21日】

商戶 著數重點 優惠期
美心MX 晚市加餸優惠買3送1 售完即止
OK 便利店 指定貨品4天狂減 截至4月24日
稻香集團 晚市堂食$1乳鴿 截至另行通知

【4月20日】

商戶 著數重點 優惠期
Mr. Steak Buffet à la minute 自助餐4人同行1人免費。 截至4月30日
聖安娜餅屋 網上訂購輕鬆小熊蛋糕，輸入優惠碼"APR30"即減30元。 截至5月2日
譚仔三哥米線 外賣自取一餸或以上米線、過橋米線或推廣產品米線，即可以優惠價加配「家」餸小食 及/或 小食飲品組合一份。 截至5月15日

【4月19日】

商戶 著數重點 優惠期
時代廣場展銷集 名牌服飾特賣，產品低至1折。 截至4月25日
一粥麵 煲仔飯加1元可以餐飲升級可口可樂。 截至另行通知
Pizza Hut 星期一至五外賣自取惠顧滿180元，即可以1元加購多一個普通批。 截至另行通知

【4月18日】

商戶 著數重點 優惠期
A-1 Bakery 2022母親節蛋糕早鳥優惠85折。 截至5月2日
Chateraise 以八達通付款可以優惠價購買千層蛋糕套裝（3件）。 截至4月24日
香港天仁茗茶 新品上市-博士茶 每杯減$5 截至4月30日

【4月14日】

商戶 著數重點 優惠期
KFC 全城賞 買$200禮券 送總值超過$500優惠券。 售完即止
煤氣 Towngas 消費券爐具限時賞 截至5月2日
7-Eleven 特選貨品限時加推「一口價」 $10 截至4月26日

【4月13日】

商戶 著數重點 優惠期
HOME+ 購買2,400元HOME+電子現金券，可免費享有指定
24個月香港寬頻1,000Mbps 家居寬頻服務。		 截至4月30日
惠而浦 官方網店全線Puri-Pro抽濕淨化機及抽濕機低至66折。 截至5月2日
justgold鎮金店 正價彩鑽首飾75折。 截至4月30日

【4月12日】

商戶 著數重點 優惠期
Pacific Coffee 於門店購買/增值Perfect Cup卡滿300元，即送手調飲品（標準裝）2杯。 截至4月30日

【4月11日】

商戶 著數重點 優惠期
永安百貨 凡於分店單一購物淨額滿1,000元或以上，以消費券付款即享額外95折。 截至5月2日
運動家 以消費券購買正價貨品，買滿1000元即減200元，滿700元亦可減100元。 截至另行通知

【4月10日】

商戶 著數重點 優惠期
美珍香 歡迎使用消費券，指定門市購買禮券買4送1 / 買10送3。 售完即止
衛訊 Wilson 即日起於門市/ eShop 以消費券購物滿指定金額，即送高達$200衛訊消費券。 截至5月31日

【4月9日】

商戶 著數重點 優惠期
SPARKLE COLLECTION 現設消費券限時三重賞，所有產品低至72折。 截至5月31日

【4月7日】

商戶 著數重點 優惠期
Zoff 以電子支付消費，購物滿998元，即減100元；滿1800元，即減200元。 截至6月30日
奇華餅家 購買現貨產品滿50元，即送10元優惠券。正價購買任何餅咭滿500元，即享88折。 截至6月30日

【4月6日】

商戶 著數重點 優惠期
csl  可以低至3折優惠，選購指定超過2,000件精選產品。 截至4月30日
百樂酒店 「讚好」或「追蹤」Facebook專頁，並出示發文圖片，於4月21日起可以7折惠顧Park café自助晚餐。 截至4月30日

【4月5日】

商戶 著數重點 優惠期
海馬牌 香港自資門市精選產品提供低至4折優惠。 截至另行通知
KFC 經典葡撻以6件38元，12件68元優惠價發售。 截至另行通知


【4月3日】

商戶 著數重點 優惠期
Don Don Donki 玩具節精選產品至半價。 截至4月30日
Délifrance  網上訂購以Visa付款並輸入優惠碼「VISA15」即享全單85折優惠。 截至6月30日
一粥麵 感謝券半價折扣，買300元送總值600元感謝券。 有效期至9月30日

【3月31日】

商戶 著數重點 優惠期
都會海逸酒店 任點任食午餐及自助餐低至8折。 截至4月30日
聖安娜餅屋 指定3款麵包連咖啡只售15元。 截至5月4日

【3月30日】

商戶 著數重點 優惠期
csl 消費券優惠率先激搶，網店過千產品低至6折。 截至4月29日
UJI 精選卡通床品系列低至3折發售。 截至另行通知


【3月28日】

商戶 優惠詳情 優惠期
牛角日本燒肉專門店 便當系列外賣集合4個或以上， 即享58折。 至另行通知

【3月27日】

商戶 優惠詳情 優惠期
百老滙 以恒生信用卡結帳，可以優惠價6,888元​購買Surface Pro 7+。 截至4月30日

【3月24日】

商戶 優惠詳情 優惠期
Circle K 現設有居家抗疫優惠，多款食品設有優惠。 截至另行通知

【3月23日】

商戶 優惠詳情 優惠期
譚仔三哥 凡惠顧外賣自取一餸或以上米線、過橋米線或推廣產品米線，即可以優惠價加配「家餸」小食 、飲品、及／或小食一碟。 至4月30日

【3月22日】

商戶 優惠詳情 優惠期
運動家 購買2件或以上Asics精選正價貨品，可享8折。 至另行通知

【3月20日】

商戶 優惠詳情 優惠期
Oliver's Super Sandwiches 外賣自取可享8折優惠。 至另行通知
A-1 Bakery Group 網店人氣麵包及輕食組合套餐提供9折優惠。 至另行通知

【3月17日】

商戶 優惠詳情 優惠期
美亞 廚具精選貨品低至2折。 至另行通知
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