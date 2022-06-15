【優惠著數】第二期消費券8月發放　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）

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【eBay】eBay將在港增加招募賣家 開拓6大汽車配件跨境市場
疫情放緩，市民漸回復正常生活，隨着早前消費券發放，各商戶紛推優惠吸客，市道亦見好轉。本欄繼續為讀者蒐集消費情報，敬請留意。
歡迎報料：sec_eo@hket.com
【6月15日】
|商戶
|著數重點
|優惠期
|眼鏡88
|在網店預購任何聽覺檢查計劃，送長者護理及健康保健產品9折電子優惠券。
|截至7月2日
|Sanrio Gift Gate
|銅鑼灣SOGO分店限時正價貨品88折。
|截至6月19日
|Natural Home
|消費滿2,000元，輸入優惠碼【lovedaddy】，可享額外88折優惠。
|截至6月19日
【6月14日】
|商戶
|著數重點
|優惠期
|美心西餅
|指定牛油蛋糕40元2件。
|截至6月15日
|譚仔三哥米線
|凡惠顧外賣自取一餸或以上米線、過橋米線或推廣產品米線，即可以優惠價加配「小食飲品組合」一份。
|截至7月13日
|聖安娜餅屋
|月餅早鳥優惠低至5折。
|截至8月3日
【6月13日】
|商戶
|著數重點
|優惠期
|Pizza Hut
|食滿每$50 即送$50現金折扣券
|送完即止
|雅芳婷
|網店父親節優惠 低至5折
|截至6月19日
|維他奶
|VitaOat燕麥奶6包裝$3優惠券
|截至6月30日
【6月12日】
|商戶
|著數重點
|優惠期
|新渡輪
|「長洲-中環航線」推「清晨航班折扣優惠」，憑成人八達通繳付普通客位或豪華客位之正價船費入閘可享8折優惠。
|截至7月15日
|牛涮鍋
|指定分店「美國Prime牛肩脊90分鐘放題」低至55折。
|售完即止
|Oliver's Super Sandwiches
|晚市二人套餐優惠套餐價只需188元（原價247元起），SUPER CLUB會員只需168元。
|售完即止
【6月9日】
|商戶
|著數重點
|優惠期
|美心西餅
|原味雞蛋卷32條裝以優惠價99元發售。
|截至6月12日
|A-1 Bakery
|父親節「陽光爸爸朱古力果仁蛋糕」提供早鳥優惠。
|截至6月15日
|7-Eleven
|「特濃朱古力味新地」逢星期五買1送1。
|截至另行通知
【6月8日】
|商戶
|著數重點
|優惠期
|鴻福堂
|於分店用電子支付購物，即享限時優惠全單9折。
|截至6月15日
|魚尚
|凡購買任何產品滿100元，便可獲贈價值100元飲食禮券。
|派完即止
|Giordano
|網店指定日常著貨品299元/2包。
|截至另行通知
【6月7日】
|商戶
|著數重點
|優惠期
|美心西餅
|指定甜品 3件85折
|截至6月12日
|Marathon Sports
|便服及運動名牌開倉 低至2折
|截至6月13日
|莎莎
|指定產品驚喜價
|截至6月9日
【6月6日】
|商戶
|著數重點
|優惠期
|Marks and Spencer
|所有熱飲半價。
|截至6月12日
|Paul Lafayet
|由6月7日起，可以250元購買一套10張原價500元的焦糖燉蛋節禮券。
|截至6月9日
|Pizza-BOX
|網上訂購外送服務或外賣自取200元，及於優惠卡輸入優惠碼【sb0606】，即送肉醬千層闊麵一客。
|截至6月12日
【6月5日】
|商戶
|著數重點
|優惠期
|豐澤
|精選電視折上折，最高可減高達7,000元。
|截至6月30日
|商務印書館
|憑滙豐銀聯信用卡或扣賬卡於門市購物，單一簽賬淨額滿200元，可獲50元優惠券一張。
|截至6月19日
|友和
|購買指定Acer手提電腦，送價值3,199元的電競椅。
|截至6月30日
【6月2日】
|商戶
|著數重點
|優惠期
|GU
|感謝祭期間多款人氣男女裝服飾設有優惠，貨品低至79元起。
|截至6月9日
|Nike
|會員在官網購買滿3件或以上指定產品，可享折扣優惠。
|截至6月9日
|LOEWE
|官方網店進行限時折扣優惠，超過500款產品低至半價發售。
|截至7月19日
【6月1日】
|商戶
|著數重點
|優惠期
|GODIVA
|黑巧克力味軟雪糕配巧克力卷買1送1。
|截至6月5日
|鴻福堂
|6月消費券套裝低至46折。
|截至6月30日
|帝苑酒店
|首12名顧客網上訂購Le Soleil越南餐廳節日午餐及晚餐，可獲9折優惠。
|售完即止
【5月31日】
|商戶
|著數重點
|優惠期
|德國寶
|由6月1日起舉行夏季快閃開倉，低至1折。
|截至6月7日
|Casablanca
|首次購物滿300元，輸入優惠碼【CASANEW】，即享20元折扣。
|截至另行通知
|TEMPUR
|於上環及油麻地永安百貨，可以低至5折購買TEMPUR床品。
|截至6月5日
【5月30日】
|商戶
|著數重點
|優惠期
|Pizza-BOX
|網上訂購滿200元，送忌廉白汁雞皇蘑菇意粉。
|截至6月5日
|天仁茗茶
|一田店限定，香醇奶茶系列第二杯半價。
|截至6月7日
|珍煮丹
|任何飲品逢星期一買1送1。
|截至另行通知
【5月29日】
|商戶
|著數重點
|優惠期
|恆香老餅家
|網站上設有每日限時發售的超早鳥優惠，訂購指定月餅低至128元起。
|截至另行通知
|adidas
|網站上購買2件或以上正價或特價貨品，享8折優惠。
|截至另行通知
|ZARA
|網站設有特價精選優惠，指定產品享折扣。
|截至另行通知
【5月26日】
|商戶
|著數重點
|優惠期
|Uniqlo
|感謝節提供過百款產品優惠。
|截至6月9日
|香港迪士尼樂園
|「奇妙處處通」會員初夏購物優惠低至65折。
|截至6月12日
|大家樂
|上網買2人餐滿140元，即送4張10元實體優惠券。
|售完即止
【5月25日】
|商戶
|著數重點
|優惠期
|天仁茗茶
|在太古誠品店憑截圖購買任何茶飲，即可享「第二杯半價」。
|截至6月5日
|RMK
|於崇光感謝祭期間，購物滿1,000元或以上，即送重點卸妝液145ml及海洋淨透啫喱磨砂潔面膏30g 3件。
|截至5月31日
|千色eshop
|訂單滿300元，即享免運貨送貨，及獲贈威露士試用裝乙份。
|截至6月7日
【5月24日】
|商戶
|著數重點
|優惠期
|海港城展銷集
|馬拉松便服及運動名牌開倉，產品低至2折。
|截至5月30日
|KFC
|App限定提供20元優惠價買五星巴辣雞腿包及飲品。
|截至6月5日
|海洋公園水上樂園
|香港身份證號碼有「4」「5」相連數字，可享門票半價優惠，有「4」或「5」數字，可享門票8折優惠。
|截至6月30日
【5月23日】
|商戶
|著數重點
|優惠期
|富臨皇宮
|網購外賣自取限定龍蝦花膠滋味三寶$398
|售完即止
|Pizza-BOX
|網上訂購滿$200 送香焗雞上髀3件
|截至5月29日
|日本城
|盤點清貨全場任選3件貨品滿$100即享照價再85折
|售完即止
【5月22日】
|商戶
|著數重點
|優惠期
|Crostini
|至尊曲奇禮盒或至尊蝴蝶酥禮盒買1送1。
|截至5月27日
|YA-MAN
|於SOGO感謝祭期間，美顏儀低至6折。
|截至6月26日
|CLINIQUE
|於專門店購物滿500元並使用消費券付款，即享50元現金折扣優惠。
|截至5月31日
【5月19日】
|商戶
|著數重點
|優惠期
|稻香
|指定時段入座，火鍋低至半價。
|截至另行通知
|喜茶
|飲品買1送1。
|截至5月22日
|OK便利店
|指定牛奶飲品$6盒。
|截至9月14日
【5月18日】
|商戶
|著數重點
|優惠期
|Crabtree & Evelyn
|全店產品低至5折。
|截至5月31日
|大班麵包西餅
|在大班網店，買各款端陽糭禮券滿600元，即可享免運費優惠。
|截至5月23日
|榮華
|網店限家月餅超早鳥優惠，5張月餅券低至722.5元。
|截至5月29日
【5月17日】
|商戶
|著數重點
|優惠期
|美亞廚具
|帶同任何品牌舊廚具到觀塘體驗店，可以指定價錢換購不黏單柄鍋或不黏煎鍋一個。
|截至5月31日
|永安百貨
|超級購物日精選產品低至2折。
|截至6月5日
|崇光百貨
|感謝祭各樣產品提供大量優惠。
|截至6月26日
【5月16日】
|商戶
|著數重點
|優惠期
|Pret A Manger
|「熱情小壽桃蛋糕」買1送1。
|截至5月22日
|Pizza-BOX
|網上訂購門市自取超級多寶大批只需88元。
|截至5月22日
|譚仔三哥米線
|凡惠顧外賣自取一餸或以上米線、過橋米線或推廣產品米線，即可以優惠價加配「小食飲品組合」一份。
|截至6月12日
【5月15日】
|商戶
|著數重點
|優惠期
|洪瑞珍
|坑口店每日首30名顧客可享「買3送3」優惠。
|截至5月20日
|玩具反斗城
|網店購買精選DIY繪畫產品 ，輸入優惠碼 「crazy」，即享任揀2件7折優惠。
|截至5月23日
|AEON
|慶祝開業35周年，大量精選商品以優惠價發售 。
|截至6月8日
【5月12日】
|商戶
|著數重點
|優惠期
|6IXTY8IGHT
|舉行20周年限定購物禮遇，全場貨品2件8折、3件或以上7折。
|截至5月22日
|曼秀雷敦
|由5月21日起，買樂敦CC美白去痘印系列產品，即享買2送1優惠。
|截至5月27日
|莎莎
|凡購買Dr.Jart 指定產品2件，即送積雪草舒緩旅行套裝3件裝。
|截至5月24日
【5月11日】
|商戶
|著數重點
|優惠期
|時代廣場展銷集
|時裝集團Sidefame旗下指定品牌產品低至1折起。
|截至5月16日
|運動家
|北角匯分店指定產品低至45折。
|截至另行通知
|澳洲歌婷
|全線床褥低至5折，用Atome付款額外再9折。
|截至另行通知
【5月10日】
|商戶
|著數重點
|優惠期
|華御結
|顧客可以優惠價20元選購2件粒粒紅豆銅鑼燒。
|截至5月18日
|自助山
|購買端午節糭可享早鳥優惠。
|截至5月24日
|Pizza Hut
|星期一至五消費滿180元，加1元可多一個批。
|截至另行通知
【5月9日】
|商戶
|著數重點
|優惠期
|GODIVA
|指定散裝巧克力買1送1 / 片裝巧克力買10送10
|截至5月22日
|Pizza-BOX
|網上訂購滿$200 送燒豬仔排骨
|截至5月15日
|759 阿信屋
|指定貨品限時優惠
|截至5月13日
【5月5日】
|商戶
|著數重點
|優惠期
|海洋公園
|
以Visa卡購買指定成人套票，即享港幣100元折扣，折扣後成人門票低至港幣260元。
|截至6月30日
|Pacific Coffee
|於eShop購買任何型號的瑞士JURA咖啡機，即送總值超過港幣900元的限定禮品包。
|截至5月31日
|MAKE UP FOR EVER
|多款熱賣底妝產品，低至半價。
|截至5月14日
【5月4日】
|商戶
|著數重點
|優惠期
|AUMNIE
|買任何3件產品，可享8折。
|截至5月8日
|老行家
|指定燕窩美肌產品，低至57折。
|截至5月8日
|奇華餅家
|凡於門市選購五月粽或粽券滿80元， 即送20元現金禮券一張。
|截至6月3日
【5月3日】
|商戶
|著數重點
|優惠期
|時代廣場展銷集
|馬拉松便服及運動名牌開倉，指定貨品低至2折。
|截至5月9日
|The Club
|Club Shopping為會員精選多款產品，低至3折。
|截至5月16日
|KFC
|香蜜鬆餅優惠價6元2件，惠顧任何套餐以3元加配1件。
|截6月1日
【5月2日】
|商戶
|著數重點
|優惠期
|Mothercare
|母親節優惠，網店及門市產品低至55折。
|截至5月15日
|大生生活超市
|8週年慶提供大量產品優惠。
|截至5月15日
|GODIVA
|母親節優惠產品低至7折。
|截至另行通知
【4月28日】
|商戶
|著數重點
|優惠期
|Tonymoly
|全線門市及網店大減價，低至3折。
|截至5月3日
|LIFETASTIC
|任何LIFETASTIC分店預訂3款精選母親節蛋糕，可享9折。
|截至5月2日
|豐澤
|脫毛機快閃優惠，精選產品低至39折。
|截至5月8日
【4月27日】
|商戶
|著數重點
|優惠期
|Circle K
|Häagen-Dazs迷你雪糕杯6件售120元，加10元可享多一件。
|截至5月2日
|7-Eleven
|指定產品有優惠，例如12元售E-KIND堅果棒35-40克。
|截至5月2日
|759阿信屋
|每日設有限時優惠，例如急凍串燒2件售65元。
|截至5月1日
【4月26日】
|商戶
|著數重點
|優惠期
|惠而浦
|多款陳列家電以優惠價發售，指定7公斤上置式洗衣機及8公斤前置式洗衣機只需要999元。
|4月27日至5月3日
|可口可樂、滴露
|購物滿188元，送OOHA荔枝乳酸味無糖汽水迷你裝6罐。
|截至5月5日
|余仁生
|購買滴鷄精系列，折實後滿800元，即送花膠滴鷄精（1包裝）。
|截至5月31日
【4月25日】
|商戶
|著數重點
|優惠期
|百老匯
|推出「200元睇5套戲」限定優惠，每套附上4張換票證及1張電影贈券。
|4月27日中午12時開售
|Pizza-BOX
|凡於網上訂購外送服務或外賣自取滿200元，及輸入優惠碼： kw0425，即享有免費「韓式辣醬雞翼」一客。
|截至5月1日
|Pandora
|精選飾品套装低至7折。
|截至5月25日
【4月24日】
|商戶
|著數重點
|優惠期
|東海堂
|於東海堂門市訂購母親節系列或網上輸入優惠碼「MDAY2022」，即可享85折。
|截至5月4日
|Supamax
|於線下銷售點購買服裝系列，可享1件8折、2件7折優惠。
|截至5月9日
|Samuel Ashley
|在門市或官網選購指定正價貨品滿2件或以上，即享8折優惠。
|截至另行通知
【4月22日】
|商戶
|著數重點
|優惠期
|MUJI
|無印良品週間 會員尊享 全店額外9折
|截至5月2日
|麒麟啤酒
|指定OK便利店買滿$45 +$19換購限量「麒麟一番搾・櫻花陶瓷焗盤」
|截至5月4日
|Yves Rocher
|BIG SALE 護理產品買1送1
|截至4月30日
【4月21日】
|商戶
|著數重點
|優惠期
|美心MX
|晚市加餸優惠買3送1
|售完即止
|OK 便利店
|指定貨品4天狂減
|截至4月24日
|稻香集團
|晚市堂食$1乳鴿
|截至另行通知
【4月20日】
|商戶
|著數重點
|優惠期
|Mr. Steak Buffet à la minute
|自助餐4人同行1人免費。
|截至4月30日
|聖安娜餅屋
|網上訂購輕鬆小熊蛋糕，輸入優惠碼"APR30"即減30元。
|截至5月2日
|譚仔三哥米線
|外賣自取一餸或以上米線、過橋米線或推廣產品米線，即可以優惠價加配「家」餸小食 及/或 小食飲品組合一份。
|截至5月15日
【4月19日】
|商戶
|著數重點
|優惠期
|時代廣場展銷集
|名牌服飾特賣，產品低至1折。
|截至4月25日
|一粥麵
|煲仔飯加1元可以餐飲升級可口可樂。
|截至另行通知
|Pizza Hut
|星期一至五外賣自取惠顧滿180元，即可以1元加購多一個普通批。
|截至另行通知
【4月18日】
|商戶
|著數重點
|優惠期
|A-1 Bakery
|2022母親節蛋糕早鳥優惠85折。
|截至5月2日
|Chateraise
|以八達通付款可以優惠價購買千層蛋糕套裝（3件）。
|截至4月24日
|香港天仁茗茶
|新品上市-博士茶 每杯減$5
|截至4月30日
【4月14日】
|商戶
|著數重點
|優惠期
|KFC
|全城賞 買$200禮券 送總值超過$500優惠券。
|售完即止
|煤氣 Towngas
|消費券爐具限時賞
|截至5月2日
|7-Eleven
|特選貨品限時加推「一口價」 $10
|截至4月26日
【4月13日】
|商戶
|著數重點
|優惠期
|HOME+
|購買2,400元HOME+電子現金券，可免費享有指定
24個月香港寬頻1,000Mbps 家居寬頻服務。
|截至4月30日
|惠而浦
|官方網店全線Puri-Pro抽濕淨化機及抽濕機低至66折。
|截至5月2日
|justgold鎮金店
|正價彩鑽首飾75折。
|截至4月30日
【4月12日】
|商戶
|著數重點
|優惠期
|Pacific Coffee
|於門店購買/增值Perfect Cup卡滿300元，即送手調飲品（標準裝）2杯。
|截至4月30日
【4月11日】
|商戶
|著數重點
|優惠期
|永安百貨
|凡於分店單一購物淨額滿1,000元或以上，以消費券付款即享額外95折。
|截至5月2日
|運動家
|以消費券購買正價貨品，買滿1000元即減200元，滿700元亦可減100元。
|截至另行通知
【4月10日】
|商戶
|著數重點
|優惠期
|美珍香
|歡迎使用消費券，指定門市購買禮券買4送1 / 買10送3。
|售完即止
|衛訊 Wilson
|即日起於門市/ eShop 以消費券購物滿指定金額，即送高達$200衛訊消費券。
|截至5月31日
【4月9日】
|商戶
|著數重點
|優惠期
|SPARKLE COLLECTION
|現設消費券限時三重賞，所有產品低至72折。
|截至5月31日
【4月7日】
|商戶
|著數重點
|優惠期
|Zoff
|以電子支付消費，購物滿998元，即減100元；滿1800元，即減200元。
|截至6月30日
|奇華餅家
|購買現貨產品滿50元，即送10元優惠券。正價購買任何餅咭滿500元，即享88折。
|截至6月30日
【4月6日】
|商戶
|著數重點
|優惠期
|csl
|可以低至3折優惠，選購指定超過2,000件精選產品。
|截至4月30日
|百樂酒店
|「讚好」或「追蹤」Facebook專頁，並出示發文圖片，於4月21日起可以7折惠顧Park café自助晚餐。
|截至4月30日
【4月5日】
|商戶
|著數重點
|優惠期
|海馬牌
|香港自資門市精選產品提供低至4折優惠。
|截至另行通知
|KFC
|經典葡撻以6件38元，12件68元優惠價發售。
|截至另行通知
【4月3日】
|商戶
|著數重點
|優惠期
|Don Don Donki
|玩具節精選產品至半價。
|截至4月30日
|Délifrance
|網上訂購以Visa付款並輸入優惠碼「VISA15」即享全單85折優惠。
|截至6月30日
|一粥麵
|感謝券半價折扣，買300元送總值600元感謝券。
|有效期至9月30日
【3月31日】
|商戶
|著數重點
|優惠期
|都會海逸酒店
|任點任食午餐及自助餐低至8折。
|截至4月30日
|聖安娜餅屋
|指定3款麵包連咖啡只售15元。
|截至5月4日
【3月30日】
|商戶
|著數重點
|優惠期
|csl
|消費券優惠率先激搶，網店過千產品低至6折。
|截至4月29日
|UJI
|精選卡通床品系列低至3折發售。
|截至另行通知
【3月28日】
|商戶
|優惠詳情
|優惠期
|牛角日本燒肉專門店
|便當系列外賣集合4個或以上， 即享58折。
|至另行通知
【3月27日】
|商戶
|優惠詳情
|優惠期
|百老滙
|以恒生信用卡結帳，可以優惠價6,888元購買Surface Pro 7+。
|截至4月30日
【3月24日】
|商戶
|優惠詳情
|優惠期
|Circle K
|現設有居家抗疫優惠，多款食品設有優惠。
|截至另行通知
【3月23日】
|商戶
|優惠詳情
|優惠期
|譚仔三哥
|凡惠顧外賣自取一餸或以上米線、過橋米線或推廣產品米線，即可以優惠價加配「家餸」小食 、飲品、及／或小食一碟。
|至4月30日
【3月22日】
|商戶
|優惠詳情
|優惠期
|運動家
|購買2件或以上Asics精選正價貨品，可享8折。
|至另行通知
【3月20日】
|商戶
|優惠詳情
|優惠期
|Oliver's Super Sandwiches
|外賣自取可享8折優惠。
|至另行通知
|A-1 Bakery Group
|網店人氣麵包及輕食組合套餐提供9折優惠。
|至另行通知
【3月17日】
|商戶
|優惠詳情
|優惠期
|美亞
|廚具精選貨品低至2折。
|至另行通知