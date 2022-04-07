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【優惠著數】消費券已到手　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）

商業 18:08 2022/04/07

分享：

4月本港再次推出電子消費券，總額更加碼至1萬元。（資料圖片）

本地疫情再次嚴峻，零售、飲食業尤其受拖累。港府已再次推出電子消費券，總額更加碼至1萬元，店家亦加推折扣吸引顧客。本欄繼續為讀者蒐集消費情報，敬請留意。歡迎報料：sec_eo@hket.com。

【4月7日】

商戶 著數重點 優惠期
Zoff 以電子支付消費，購物滿998元，即減100元；滿1800元，即減200元。 截至6月30日
奇華餅家 購買現貨產品滿50元，即送10元優惠券。正價購買任何餅咭滿500元，即享88折。 截至6月30日
Gilman.more 指定產品低至3折。 截至4月17日

【4月6日】

商戶 著數重點 優惠期
A-1 Bakery 於門市購買焦糖芝士蛋糕和碎蛋沙律三文治，可享7折優惠。 截至4月7日
csl  可以低至3折優惠，選購指定超過2,000件精選產品。 截至4月30日
百樂酒店 「讚好」或「追蹤」Facebook專頁，並出示發文圖片，於4月21日起可以7折惠顧Park café自助晚餐。 截至4月30日

【4月5日】

商戶 著數重點 優惠期
小米 一年一度米粉節2022，產品低至65折。 截至4月12日
海馬牌 香港自資門市精選產品提供低至4折優惠。 截至另行通知
KFC 經典葡撻以6件38元，12件68元優惠價發售。 截至另行通知

【4月4日】

商戶 著數重點 優惠期
Pizza-BOX 網上訂購外送服務或外賣自取滿200元，輸入優惠碼【ck1002】，即送香焗雞上髀2件。 截至4月10日
Medicom 兒童口罩92折。 截至4月10日
余仁生 精選膠囊系列，任選買4件75折。 截至4月21日

【4月3日】

商戶優惠 著數重點 優惠期
Don Don Donki 玩具節精選產品至半價。 截至4月30日
Délifrance  網上訂購以Visa付款並輸入優惠碼「VISA15」即享全單85折優惠。 截至6月30日
一粥麵 感謝券半價折扣，買300元送總值600元感謝券。 有效期至9月30日

【3月31日】

商戶優惠 著數重點 優惠期
7-11 於7-11增值Flow Dollars，並用Flow Dollars訂酒店，即享95折。 截至4月12日
都會海逸酒店 任點任食午餐及自助餐低至8折。 截至4月30日
聖安娜餅屋 指定3款麵包連咖啡只售15元。 截至5月4日

【3月30日】

商戶優惠 著數重點 優惠期
OK便利店 「5天狂減」大量產品提供限時優惠。 截至4月4日
csl 消費券優惠率先激搶，網店過千產品低至6折。 截至4月29日
UJI 精選卡通床品系列低至3折發售。 截至另行通知

【3月29日】

商戶優惠 著數重點 優惠期
一田 沙田店現時設有口罩優惠。 截至3月31日
adidas 官網現設3月折扣優惠，購買兩件或以上指定正價貨品享7折。 截至另行通知
innisfree 網站顯示了每月精選套裝推介，指定產品設折扣優惠。 截至3月31日

【3月28日】

商戶 優惠詳情 優惠期
美心西餅 買指定甜品任何3件或以上，即享85折優惠。 截至4月1日
牛角日本燒肉專門店 便當系列外賣集合4個或以上， 即享58折。 至另行通知
時代廣場展銷集 春日勁減開倉多個牌子系列低至1折。 截至4月3日

【3月27日】

商戶 優惠詳情 優惠期
Tea WG 於Tea WG HKTVmall官方網店選購兩件或四件迷你茶罐，可享組合價 。 截至3月31日
百老滙 以恒生信用卡結帳，可以優惠價6,888元​購買Surface Pro 7+。 截至4月30日
Reebok 指定減價貨品2件或以上額外6折，買滿1000元再享額外9折。 截至3月30日

【3月24日】

商戶 優惠詳情 優惠期
AEON 日本節期間指定食品、家品及電器設有優惠。 截至3月30日
華御結 現可以優惠價21元購買「鮮忌廉紅豆白玉小丸子」，或以23元購買「青森蘋果忌廉丸子杯」。 截至4月6日
Circle K 現設有居家抗疫優惠，多款食品設有優惠。 截至另行通知

【3月23日】

商戶 優惠詳情 優惠期
譚仔三哥 凡惠顧外賣自取一餸或以上米線、過橋米線或推廣產品米線，即可以優惠價加配「家餸」小食 、飲品、及／或小食一碟。 至4月30日
Kanebo 於KANEBO網店購物500元，可額外獲贈KANEBO皇牌修護套裝。 至3月31日
曼秀雷敦 買滿199元，送25元HKTVmall優惠券。 至3月27日

【3月22日】

商戶 優惠詳情 優惠期
運動家 購買2件或以上Asics精選正價貨品，可享8折。 至另行通知
豐澤 按摩用品快閃優惠，精選產品低至24折。 至3月31日
HKTVmall 購買任何萬字醬油產品，兩件8折。 至3月27日

【3月21日】

商戶 優惠詳情 優惠期
Kotex 草本抑菌安心熟睡褲2件半價；滿228元，送雙人防UV露營帳篷。 至3月24日
fresh 優惠期內，官網購物免運費。 至3月31日
Skyler 春季大優惠，床褥及枕頭等全線貨品8折。 至4月5日

【3月20日】

商戶 優惠詳情 優惠期
玩具”反”斗城 網店購買指定品牌玩具，輸入優惠碼 “crazy”，即享全線8折優惠。 至3月24日
Oliver's Super Sandwiches 外賣自取可享8折優惠。 至另行通知
A-1 Bakery Group 網店人氣麵包及輕食組合套餐提供9折優惠。 至另行通知

【3月17日】

商戶 優惠詳情 優惠期
Sanrio Gift Gate 門市購買指定毛公仔和咕𠱸類別可享8折優惠。 至3月31日
華御結 凡買2個御結可減2元，3個御結可減5元，4個或以上可減8元。 至3月31日
美亞 廚具精選貨品低至2折。 至另行通知
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