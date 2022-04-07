【優惠著數】消費券已到手　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）

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【消費券2022】消費券今日到手 電器行生意暢旺 大量訂單用盡5000元
本地疫情再次嚴峻，零售、飲食業尤其受拖累。港府已再次推出電子消費券，總額更加碼至1萬元，店家亦加推折扣吸引顧客。本欄繼續為讀者蒐集消費情報，敬請留意。歡迎報料：sec_eo@hket.com。
【4月7日】
|商戶
|著數重點
|優惠期
|Zoff
|以電子支付消費，購物滿998元，即減100元；滿1800元，即減200元。
|截至6月30日
|奇華餅家
|購買現貨產品滿50元，即送10元優惠券。正價購買任何餅咭滿500元，即享88折。
|截至6月30日
|Gilman.more
|指定產品低至3折。
|截至4月17日
【4月6日】
|商戶
|著數重點
|優惠期
|A-1 Bakery
|於門市購買焦糖芝士蛋糕和碎蛋沙律三文治，可享7折優惠。
|截至4月7日
|csl
|可以低至3折優惠，選購指定超過2,000件精選產品。
|截至4月30日
|百樂酒店
|「讚好」或「追蹤」Facebook專頁，並出示發文圖片，於4月21日起可以7折惠顧Park café自助晚餐。
|截至4月30日
【4月5日】
|商戶
|著數重點
|優惠期
|小米
|一年一度米粉節2022，產品低至65折。
|截至4月12日
|海馬牌
|香港自資門市精選產品提供低至4折優惠。
|截至另行通知
|KFC
|經典葡撻以6件38元，12件68元優惠價發售。
|截至另行通知
【4月4日】
|商戶
|著數重點
|優惠期
|Pizza-BOX
|網上訂購外送服務或外賣自取滿200元，輸入優惠碼【ck1002】，即送香焗雞上髀2件。
|截至4月10日
|Medicom
|兒童口罩92折。
|截至4月10日
|余仁生
|精選膠囊系列，任選買4件75折。
|截至4月21日
【4月3日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|Don Don Donki
|玩具節精選產品至半價。
|截至4月30日
|Délifrance
|網上訂購以Visa付款並輸入優惠碼「VISA15」即享全單85折優惠。
|截至6月30日
|一粥麵
|感謝券半價折扣，買300元送總值600元感謝券。
|有效期至9月30日
【3月31日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|7-11
|於7-11增值Flow Dollars，並用Flow Dollars訂酒店，即享95折。
|截至4月12日
|都會海逸酒店
|任點任食午餐及自助餐低至8折。
|截至4月30日
|聖安娜餅屋
|指定3款麵包連咖啡只售15元。
|截至5月4日
【3月30日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|OK便利店
|「5天狂減」大量產品提供限時優惠。
|截至4月4日
|csl
|消費券優惠率先激搶，網店過千產品低至6折。
|截至4月29日
|UJI
|精選卡通床品系列低至3折發售。
|截至另行通知
【3月29日】
|商戶優惠
|著數重點
|優惠期
|一田
|沙田店現時設有口罩優惠。
|截至3月31日
|adidas
|官網現設3月折扣優惠，購買兩件或以上指定正價貨品享7折。
|截至另行通知
|innisfree
|網站顯示了每月精選套裝推介，指定產品設折扣優惠。
|截至3月31日
【3月28日】
|商戶
|優惠詳情
|優惠期
|美心西餅
|買指定甜品任何3件或以上，即享85折優惠。
|截至4月1日
|牛角日本燒肉專門店
|便當系列外賣集合4個或以上， 即享58折。
|至另行通知
|時代廣場展銷集
|春日勁減開倉多個牌子系列低至1折。
|截至4月3日
【3月27日】
|商戶
|優惠詳情
|優惠期
|Tea WG
|於Tea WG HKTVmall官方網店選購兩件或四件迷你茶罐，可享組合價 。
|截至3月31日
|百老滙
|以恒生信用卡結帳，可以優惠價6,888元購買Surface Pro 7+。
|截至4月30日
|Reebok
|指定減價貨品2件或以上額外6折，買滿1000元再享額外9折。
|截至3月30日
【3月24日】
|商戶
|優惠詳情
|優惠期
|AEON
|日本節期間指定食品、家品及電器設有優惠。
|截至3月30日
|華御結
|現可以優惠價21元購買「鮮忌廉紅豆白玉小丸子」，或以23元購買「青森蘋果忌廉丸子杯」。
|截至4月6日
|Circle K
|現設有居家抗疫優惠，多款食品設有優惠。
|截至另行通知
【3月23日】
|商戶
|優惠詳情
|優惠期
|譚仔三哥
|凡惠顧外賣自取一餸或以上米線、過橋米線或推廣產品米線，即可以優惠價加配「家餸」小食 、飲品、及／或小食一碟。
|至4月30日
|Kanebo
|於KANEBO網店購物500元，可額外獲贈KANEBO皇牌修護套裝。
|至3月31日
|曼秀雷敦
|買滿199元，送25元HKTVmall優惠券。
|至3月27日
【3月22日】
|商戶
|優惠詳情
|優惠期
|運動家
|購買2件或以上Asics精選正價貨品，可享8折。
|至另行通知
|豐澤
|按摩用品快閃優惠，精選產品低至24折。
|至3月31日
|HKTVmall
|購買任何萬字醬油產品，兩件8折。
|至3月27日
【3月21日】
|商戶
|優惠詳情
|優惠期
|Kotex
|草本抑菌安心熟睡褲2件半價；滿228元，送雙人防UV露營帳篷。
|至3月24日
|fresh
|優惠期內，官網購物免運費。
|至3月31日
|Skyler
|春季大優惠，床褥及枕頭等全線貨品8折。
|至4月5日
【3月20日】
|商戶
|優惠詳情
|優惠期
|玩具”反”斗城
|網店購買指定品牌玩具，輸入優惠碼 “crazy”，即享全線8折優惠。
|至3月24日
|Oliver's Super Sandwiches
|外賣自取可享8折優惠。
|至另行通知
|A-1 Bakery Group
|網店人氣麵包及輕食組合套餐提供9折優惠。
|至另行通知
【3月17日】
|商戶
|優惠詳情
|優惠期
|Sanrio Gift Gate
|門市購買指定毛公仔和咕𠱸類別可享8折優惠。
|至3月31日
|華御結
|凡買2個御結可減2元，3個御結可減5元，4個或以上可減8元。
|至3月31日
|美亞
|廚具精選貨品低至2折。
|至另行通知