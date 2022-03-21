【美國經濟】美國餐飲行業自動化　從快餐連鎖店轉移至中小型企業

▲ 隨著技術成本下降，美國的中小型餐廳也開始能負擔自動化系統，更因疫下難招聘人手，而紛紛增加這方面的投資。（法新社圖片）

隨著技術成本下降，美國的中小型餐廳也開始能負擔自動化系統，更因疫下難招聘人手，而紛紛增加這方面的投資。

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對於中小型餐廳來說，最普遍且能負擔的技術，是非接觸式訂購及支付系統。愈來愈多美國餐廳在餐桌上使用二維碼來讓顧客手機點餐和付款。

根據全美餐飲業協會（National Restaurant Association）最近的一份報告顯示，有7成的餐廳經營者表示，目前沒有足夠的員工來滿足客戶需求。餐飲業在2021年增加了170萬個工作崗位，但許多餐館仍然有人手嚴重不足的問題。

餐廳技術提供商NCR Hospitality的高級副總裁Dirk Izzo表示，在丹佛（Denver）和佛羅里達州（Florida）等城市，客戶反映廚房和前台員工的成本，比一年前高出2成至4成，而實現自動化可節省這些成本。

機械人技術愈來愈便宜

機械人技術的成本下降，受惠於全球智能手機行業，以及自動駕駛汽車行業的發展。

售賣自動跟踪庫存系統的Simbe，其行政總裁Brad Bogolea表示：「這項技術的成本已大幅下降」。該企的盤點機械人每天可以檢查整個商店的庫存3到4次，並在商品用完時直接下訂單。而傳統上，商戶每週管理商店的庫存需花30到100小時不等。

通貨膨脹令自動化技術更吸引

相對於其他核心業務領域的成本上升，通貨膨脹亦正在影響中小型餐廳如何看待自動化成本。

總部位於舊金山的Nana Joes Granola一直面對原材料和勞動力成本上升的問題，老闆Michelle Pusateri表示，自動化系統可幫助計算包裝袋的體積等因素，以降低整體成本。

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責任編輯：李智美